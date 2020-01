È stata operata. E ha postato una foto dall’ospedale. I fan di Francesca Barra si sono preoccupati dopo aver visto la foto della bella giornalista in ospedale. Lei e il marito Claudio Santamaria sono tornati da poco da un lungo viaggio negli Stati Uniti: la Barra e Santamaria hanno fatto tappa a New York e Miami e hanno postato sui loro social, tante foto della loro avventura. Nella mattinata di giovedì 9 gennaio, però, Francesca Barra ha postato su Instagram una foto che la ritrae sdraiata su un letto d’ospedale.

Francesca Barra non ha spiegato il motivo per cui si trova lì ma ha fatto sapere di essere ricoverata al Niguarda Ca' Granda di Milano e di aver subito un intervento. Quella foto, però, non aveva l'intenzione di far preoccupare i fan, piuttosto con quello scatto Francesca Barra voleva rassicurare tutti. "Intervento ok: Branco e la sfiga che prospetti alla bilancia…non vi temo!" ha scritto Francesca Barra.

















E ancora: "Ho detto ai dottori che devo tornare da @pierochiambretti a @la.repubblica.delle.donne mercoledì. Me lo concedono se mi mette un lettino stile Amanda Lear sul palco". Insomma, nonostante l'intervento non ha perso l'ironia e il sorriso. Francesca Barra sta bene e ha promesso al pubblico che tornerà presto a La repubblica delle donne. Originaria della Basilicata, Francesca Barra ha vissuto per diverso tempo a Roma.















Poi si è trasferita a Milano. Dal 2005 al 2016 è stata sposata con Francesco Molfino, dal quale ha avuto tre figli: Renato, Emma Angelina e Greta. Poi la loro storia è finita ed è scoppiato l'amore con l'attore Claudio Santamaria. I due si erano già conosciuti in gioventù e, da adulti, hanno deciso di coronare il loro sogno d'amore. Si sono sposati due volte: una volta a Las Vegas e una volta a Policoro che è la città natale della Barra.









A maggio 2019 Francesca e Claudio hanno vissuto un periodo bruttissimo: hanno perso il bambino che avevano tanto desiderato e il mondo sembrava essersi fermato. “Io e Claudio stiamo vivendo uno dei momenti più dolorosi della nostra vita. Sappiamo che tanti di voi hanno fatto il tifo per noi, il nostro amore, il nostro bambino e per questo vi ringraziamo con parole sincere che provo a condividere per quel ‘prima o poi si scoprirà’ che doveva arrivare, ed è più giusto che arrivi da noi” aveva scritto sui social dopo il dramma.

