Gossip dell’ultima ora per Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia avrebbe lasciato la compagna Francesca Pascale per un nuovo amore. La nuova fiamma, la voce è tutta da confermare, è Marta Fascina. Classe 1991 militante berlusconiana La giovane, secondo i bene informati, si sarebbe fatta notare dal milanese per via della sua eleganza, avvenenza e intelligenza.

I condizionali sono d'obbligo considerando che nessuna conferma è arrivata dai diretti interessati. Come si dice però in questi casi per una dama che va, un'altra ne viene. Scriveva l'intellettuale Alberto Savinio, "in amore l'appetito vien cambiando" e il cavaliere sembra aver preso alla lettera la questione. E se i figli dell'ex premier erano preoccupati già ai tempi della liason del padre con la napoletana Francesca Pascale, che di anni ne ha 34, viene da chiedersi cosa diranno della nuova partner appena 28enne.

















Marta Fascina è originaria di Melito di Porto Salvo, piccolo paese in provincia di Reggio Calabria. È cresciuta però nella zona di Portici, a Napoli. Ultimate le scuole superiori, la giovane si è trasferita nella capitale, dove si è laureata in Lettere e Filosofia presso l'Università La Sapienza, diventando una Public Relation Specialist. Nel 2018 la 28enne è stata eletta alla Camera dei Deputati. Ha lavorato pure come Press Officer and Public relation specialist nell'AC Milan.















E non è finita qui… Secondo quanto riferito da Il Fatto Quotidiano già da luglio del 2018 la Fascina frequentava Palazzo Grazioli: «Lady Marta frequenta assiduamente Palazzo Grazioli e gli aperitivi e le cene cui partecipano anche altre colleghe parlamentari.», scriveva il giornale fondato da Padellaro, «Nei giorni caldi della fiducia a Conte. A tavola c'erano Ghedini, Gianni Letta, i due capigruppo parlamentari, Bernini e Gelmini, Gregorio Fontana e i più fidati collaboratori dell'ex premier, a cominciare da Licia Ronzulli».

















E dinnanzi agli sguardi interrogativi dei presenti, Berlusconi ha spiegato: ‘Marta è qui come premio per la sua attività pubblicistica’». La giovane ha scritto, infatti, alcuni articoli su Il Giornale, come sottolinea pure Blitz Quotidiano.

