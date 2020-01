Antonella Mosetti sa bene come alzare la temperatura in rete. L’ex stellina di Non è la Rai oggi 44enne ma con un fisico sempre al top trova sempre il modo di stuzzicare i suoi follower di Instagram e con una delle ultime foto apparse sul suo profilo c’è riuscita ancora una volta.

Antonella ha debuttato in tv nel lontano 1993, a Non è la Rai appunto, e all’epoca era davvero una bellezza acqua e sapone. Nel 2016 ha partecipato come concorrente della prima edizione del Grande Fratello Vip insieme a sua figlia Asia, avuta durante il breve matrimonio con Alessandro Nuccetelli, e oggi continua a stupire con foto estremamente sexy pubblicate sui suoi canali social. Solo su Instagram conta oltre 500mila seguaci, tutti in delirio per le sue pose hot e le mise succinte che mostrano il suo corpo statuario. (Continua dopo la foto)

















Certo, che negli anni Antonella Mosetti sia ricorsa a qualche ritocchino per migliorare il suo aspetto è fuori dubbio. Effettivamente se si mettono a confronto le foto di qualche tempo fa con quelle attuali le differenze si vedono, ma non è certo la prima né l’ultima donna di spettacolo a cedere al fascino della chirurgia estetica. Anche se, a essere sinceri, spesso i follower fanno notare quelle differenze ricordandole che era più bella prima, quando era più naturale. (Continua dopo la foto)















Ma tornando ai giorni nostri e al profilo Instagram di Antonella Mosetti (che per la cronaca non ha mai negato i ritocchini) che è pieno zeppo di immagini sexy, con uno degli ultimi post la showgirl ha fatto davvero centro. Dopo essere stata presente anche durante le feste di Natale, senza dimenticare di fare gli auguri a tutti i suoi follower, dopo la Befana la 44enne ha deliziato il suo pubblico con uno scatto vintage che ha mandato tutti in delirio. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Few years ago … 27💥 #calendario #antonellamosetti #luxury Un post condiviso da Antonella Mosetti (@antonellamosetti) in data: 7 Gen 2020 alle ore 2:49 PST



“Few years ago… 27” è la didascalia che accompagna il post in cui Antonella è completamente senza veli, con solo un cuoricino rosso a coprire il seno. Beh, la foto che la ritrae a 27 anni, quando ha deciso di posare per un calendario ha fatto subito boom di like e di commenti. “Con quel fisico fai impazzire il mondo”, “Che spettacolo che sei”, “Che fantastica donna”, “Sempre stata fantastica”, le scrivono. E c’è persino chi la paragona alle “opere di Leonardo Da Vinci e Raffaello”.

