Mentre in Italia fervono i preparativi per il GF Vip, quest’anno condotto per la prima volta da Alfonso Signorini, Ilary Blasi saluta le Maldive. La conduttrice, volto simbolo sin dalla prima edizione del reality di Canale 5 riservato ai personaggi famosi, è volata al caldo subito dopo aver trascorso il Natale in famiglia, a Roma.

Ma a proposito di GF Vip a molti utenti di Twitter non è sfuggito il fatto che nel corso della conferenza stampa di presentazione del reality Ilary Blasi non è mai stata nominata nonostante abbia condotto ben tre edizioni. “Ilary Blasi non è stata citata minimamente – è uno dei tanti commenti apparsi in rete -, forse non è stata una sua decisione abbandonare il GF Vip. Alfonso (Signorini, ndr) corteggiava da tempo questo programma dai tempi di Alessia Marcuzzi”. E poi: “È sempre stata una mia sensazione, ma per me qualcosa si è rotto con la sfuriata a Corona… può darsi che mi sbagli”. (Continua dopo la foto)

















Secondo altri, la Blasi si sarebbe giocata il suo ruolo di presentatrice del programma Mediaset dopo aver rilasciato alcune dichiarazioni scomode quando Alfonso Signorini aveva promosso in studio il nuovo numero di “Chi”, rivista di cui è direttore. Dal canto suo Ilary non si è espressa sul caso. Così, come di consueto, non ha risposto ai commenti feroci piovuti sotto al suo ultimo post. (Continua dopo la foto)















Dall’estate scorsa Ilary Blasi è diventata molto attiva su Instagram e anche durante la vacanza alle Maldive non si è risparmiata. Tanti, tantissimi gli scatti, i video e le Storie che la signora Totti ha regalato al pubblico, molti dei quali ‘bollenti’. Come uno degli ultimi in topless o i numerosi in bikini. Ma il video in cui fa yoga prima di salutare il resort dove ha alloggiato in questi giorni ha scatenato gli hater. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Bye bye paradise Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi) in data: 7 Gen 2020 alle ore 12:54 PST



Nella clip Ilary indossa un costume intero e riesce a mantenersi in equilibrio a testa in giù continuando a fare alcuni esercizi con le gambe sulla spiaggia. Tanti complimenti sotto al video, ma anche messaggi polemici e volgari come riporta Il Giornale. L’attenzione degli hater si è concentrata sul suo seno: “A testa in giù e le tette rimangono su!”, si legge. E ancora: “Ci voleva un esperimento gravitazionale per capire quando le tette sono finte?”, “E lei che continua a dire che non si è rifatta nulla…”, “L’unica invidia? Le tette che non cadono nonostante la forza di gravità!”, hanno continuato a scrivere molti.

