Wanda Nara è prontissima per il GF Vip. Il reality di Canale 5, condotto da Alfonso Signorini a partire da mercoledì 8 gennaio, vedrà proprio la showgirl e procuratrice sportiva nel ruolo di opinionista. Al fianco dell’esplosiva moglie di Mauro Icardi, Pupo. Wanda Nara, che è presenza fissa a Tiki Taka di Pierluigi Pardo, è famosissima anche su Instagram, dove spesso e volentieri incanta i suoi tanti follower con scatti hot, abiti succinti e bikini che lasciano intravedere le sue forme burrose.

Come si vestirà al GF Vip? Da lei c’è da aspettarsi grosse sorprese e di sicuro saprà catalizzare su di sé l’attenzione del pubblico a cui ha già dato un’anteprima che lascia ben sperare. Già nel corso della conferenza stampa di presentazione della quarta edizione del Grande Fratello Vip, infatti, Wanda Nara ha scelto un look che ha lasciato tutti a bocca aperta. (Continua dopo la foto)

















Elegante, sofisticato ma senza rinunciare alla sensualità. Alla conferenza la mitica Wanda ha scelto un tailleur total white firmato Elisabetta Franchi con pantalone a palazzo e una giacca molto scollata. Talmente scollata da lasciar intravedere (effetto chiaramente voluto) il reggiseno color carne e, di conseguenza, il suo décolleté da urlo. Insomma, una bomba sexy. (Continua dopo la foto)















Solo qualche giorno fa la moglie di Maurito era in vacanza al sole delle Maldive e, nemmeno a dirlo, ha pubblicato sul suo profilo Instagram parecchie foto del viaggio in famiglia. Ma anche tante ‘audaci’, dove con lato A e lato B in bella mostra ha alzato (e di parecchio) la temperatura non proprio estiva almeno qui in Italia. Ma tranquilli: anche se tornata a casa per l’impegno al GF Vip, Wanda non smette di stupire sui social. (Continua dopo foto e post)











Quelli che avevano già nostalgia delle foto in bikini e delle docce bollenti in spiaggia ora possono rifarsi gli occhi con l’ultimissimo scatto (super hot) di Wanda Nara. Che a poche ore dall’inizio del GF Vip si dà ai preparativi. La moglie di Icardi si è fatta fotografare nuda nella doccia e poi accompagnato la foto hot con questa caption: “Preparandomi per la prima puntata del Gf vip. Non vedo l’ora”.

