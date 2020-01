Alessandra Amoroso, che look! Per il 2020 si regala una nuova immagine (e di gran tendenza)

Alessandra Amoroso è una delle cantanti più amate. Lanciata anni fa da Amici di Maria De Filippi, Alessandra, 33 anni, è molto seguita anche su Instagram e proprio qualche giorno fa è finita al centro del gossip. Da tempo è fidanzata con Stefano Settepani. Lui ha 44 anni ed è un produttore musicale (e manager della Amoroso) che nel corso della sua carriera ha collaborato con artisti importanti come Elisa e Mahmood. E quando ha lavorato ad Amici ha conosciuto la sua dolce metà che era ospite al talent show condotto da Maria De Filippi.

Pochi giorni fa, si diceva, Alessandra e Stefano sono stati immortalati dai fotografi di Diva e Donna a Roma. C’erano anche le figlie di lui, nate da una sua precedente relazione, e la cantante è apparsa molto protettiva con loro tanto che la rivista titolava “Alessandra Amoroso fa da ‘mamma’ alle figlie di Stefano. Presto le nozze”. (Continua dopo la foto)

















I fiori d’arancio? Alessandra Amoroso non ha mai fatto mistero di voler convolare a nozze con il suo fidanzato, ma i tempi non sono ancora maturi. E infatti recentemente su Instagram aveva smentito l’ennesima indiscrezione di un matrimonio imminente: “Scrivono che il matrimonio è alle porte…ma di chi? Non il mio per il momento…ma soprattutto i 500 invitati dove li prendo! Mi godo questo momento di serenità e mi raccomando…Fidatevi sempre di me!”. (Continua dopo la foto)















Il grande annuncio non è ancora arrivato, ma in compenso sempre da Instagram arrivano le foto del nuovo look della cantante pugliese. Che a cavallo di Capodanno si è regalata una ‘nuova chioma’. L’avevamo lasciata castana, la ritroviamo con capelli ‘bicolor’, molto più chiari sulle punte. Il contrasto, che è molto di moda, le dona molto. La illumina. Il taglio, invece, non l’ha modificato. (Continua dopo foto e post)











Alessandra è rimasta fedele al cosiddetto long bob che continua a portare con la frangetta e per mostrare il nuovo look ai fan di Instagram ha optato per una piega liscissima. Il colore, invece, è cambiato: radici scure e punte biondo platino, come rivela la foto di auguri di buon anno scattata con un camino sullo sfondo e la chioma in bella vista. “Bacio questo 2019 che mi ha insegnato tanto, mi ha tolto e mi ha dato…ora tocca a qst 2020. Mi aspetto tanto entusiasmoooooo”, la didascalia.

