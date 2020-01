“È vero amore”. Loredana Lecciso lo presenta, ormai non ha occhi che per lui… Che coppia!

Loredana Lecciso di nuovo innamorata. Ma chi è il fortunato che ha rubato il cuore della ex di Al Bano? Loredana Lecciso è stata a lungo sotto i riflettori per via della sua decisione di non partecipare al Grande Fratello Vip. Sono mesi che Loredana Lecciso parla di questa posisbilità. Più volte ha detto che ci avrebbe pensato. E i suoi fan avevano sperato che fosse decisa a entrare. E invece no. Loredana Lecciso ha deciso che non parteciperà. E intanto continua a vivere a Cellino San Marco,

a casa di Al Bano, nonostante tra loro sia tutto finito. In molti, dopo aver scoperto che la Lecciso abita ancora lì, hanno pensato che tra la soubrette e il cantante pugliese ci fosse un ritorno di fiamma. Ma non è così. Né Loredana né Al Bano hanno mai confermato quelle voci mentre più volte hanno fatto sapere di essere rimasti in buoni rapporti. Tra l’altro Loredana Lecciso ha un nuovo amore che ha mostrato fiera su Instagram. Cosa? Continua a leggere dopo la foto

















E perché non ne sapevamo nulla? Ebbene, ora lo saprete. E vedrete anche di chi si tratta. In una recente intervista, Loredana Lecciso aveva già dichiarato di essere nuovamente innamorata. Ma di chi? Vogliamo sapere tutto! No, no, non di un uomo ma di un dolcissimo cucciolo di Spitz, un animaletto dolcissimo con il quale la Lecciso si è immortalata sul social. Quel dolce cucciolo era stato regalato alla figlia Jasmine durante una puntata di una trasmissione di Barbara D’Urso. Continua a leggere dopo la foto















La ragazza, però, 17 anni, ha una vita molto movimentata e non riesce a prendersi cura di quell’adorabile cagnolino. Così lo ha lasciato alla mamma che ha letteralmente perso la testa per lui. Se ne è innamorata ed è il nuovo amore della sua vita. “Mi sento come una nonna con il suo primo nipotino, è vero amore” ha detto Loredana Lecciso. Quel cucciolo è una vera gioia per lei. E le ha fatto tornare il sorriso. Continua a leggere dopo la foto









“Fissa il tuo cane negli occhi e prova ancora ad affermare che gli animali non hanno un’anima. (Aldous Huxley)💙💙💙 #love #goodnight #dogofinstagram #sselfie #picoftheday” ha scritto a didascalia di una delle ultime foto che la ritraggono con il cagnolino. Insomma, Loredana non ha occhi che per il suo cagnolino. E insieme sono dolcissimi!

Al Bano sul palco con Romina e Loredana Lecciso? La foto di Capodanno fa ‘boom’