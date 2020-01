Mezza nuda pure sulle Dolomiti. Per Mercedesz Henger l’inverno non esiste: atomica

«Meravigliosa», «Spettacolare», «Sei bellissima», «Stupenda», «Che bella». E poi, domande più che legittime come: «Ma non hai freddo?», «Caldo eh?», «Ma come fai?». Beh, a giudicare dalla disinvoltura con cui Mercedesz Henger posa in bikini tra la neve sembra proprio sentire alcun brivido. Quelli, semmai, li fa venire ai follower di Instagram che di fronte all’ultimo suo scatto super sexy sono rimasti ancora una volta estasiati.

La figlia di Eva Henger, 28 anni, è un fisico e curve mozzafiato che mostra spesso e volentieri e con orgoglio sul suo profilo Instagram. Ospite in un albergo delle Dolomiti con l’inseparabile fidanzato, Lucas Peracchi, Mercedesz è sempre più bella. E sexy. Nell’ultima foto è immortalata con indosso un costume nero con fiori rosa che fa fatica a trattenere le sue forme generose. Alle spalle un panorama tipicamente invernale e neve. (Continua dopo la foto)

















In un colpo solo Mercedesz Henger, che tra le Storie aveva promesso ai suoi tanti fan (solo su Instagram ne conta oltre 660mila) che dopo Capodanno avrebbe pubblicato nuovi scatti da urlo, in bikini mette in mostra décolleté, addominali e lato B scolpiti. La pioggia di like e di commenti non poteva non essere immediata. (Continua dopo la foto)















“Faccio scrivere la caption a @lucasperacchi perché mi sento poco inventiva. Sono bellissima”, è la didascalia che Mercedesz lascia sotto al post. A realizzare lo scatto è stato presumibilmente lo stesso Lucas, che fino a qualche settimana fa è finito al centro del gossip e della polemica per via delle pesanti accuse mossa dalla ‘suocera’, Eva Henger. Quest’ultima ha parlato di presunti maltrattamenti sulla figlia. (Continua dopo foto e post)











Accuse che tanto Mercedesz Henger quanto Lucas Peracchi hanno sempre rispedito al mittente e che non hanno minimamente scalfito il loro rapporto. I due sono sempre più affiatati e complici mentre con mamma Eva il rapporto sembra essere ancora molto teso. «Tra me e Mercedesz non è mai successo nulla di violento – ha detto lui in una recente intervista – Sì, urla, strilli, magari è partito anche un calcio alla porta, ma nulla di più. Io non l’ho plagiata sensualmente come dice sua madre. Parlando così di sua figlia lascia intendere sia una poco di buono!».

