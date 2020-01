Dopo un periodo di crisi Kevin Prince Boateng e Melissa Satta sono tornati insieme e sono più felici e innamorati di prima. E, questo è il gossip degli ultimi giorni, potrebbero presto dare al piccolo Maddox una sorellina. Sembra infatti che l’ex Velina di Striscia la Notizia sia in dolce attesa almeno stando a quanto riportato dalla rivista DiPiù.

Il settimanale di gossip, diretto da Osvaldo Orlandini, ha infatti rivelato ciò che è accaduto mentre la bellissima Melissa stava facendo shopping a Milano. I paparazzi l’hanno immortalata mentre acquistava degli indumenti da neonata, di colore rosa, in un negozio per bambini. Ma non è solo questo anche perché potrebbe essersi trattato di un regalo di Natale per la figlia di un’amica. DiPiù aggiunge anche un altro dettaglio a questo indizio di shopping per bebè che in effetti potrebbe essere poco significativo. (Continua dopo la foto)

















Il settimanale aggiunge anche che all’uscita del negozio milanese Melissa Satta ha incontrato una conoscente che le avrebbe accarezzato la pancia. Come se non bastasse, ultimamente in molti hanno notato forme più rotonde nell’ex Velina mora di Striscia, anche e soprattutto sul viso. Ma per ora si tratta solo di pettegolezzi perché da parte di Melissa Satta e Kevin Prince Boateng non sono arrivate conferme o smentite ufficiali. (Continua dopo la foto)















A ottobre scorso però nel salotto tv di Verissimo la Satta aveva rivelato: “Oggi siamo felici e sereni. Un altro figlio ci sarà sicuramente, vorremmo dare un fratellino a Maddox, ma c’è tempo per pensarci”. Di certo c’è che la coppia, approfittando della sosta invernale del campionato di serie A, ha trascorso parte di queste feste natalizie a Sankt Motiz insieme al piccolo Maddox che oggi ha 5 anni. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram 🌹 #maddox Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta) in data: 1 Gen 2020 alle ore 10:18 PST



Come molte altre sue colleghe anche Melissa Satta è molto attiva su Instagram e il suo ultimo post vede protagonista proprio il suo Maddox. Che è cresciuto e le somiglia sempre di più, come le fanno notare i tantissimi follower che hanno invaso la foto in primo piano del bimbo di cuoricini e di commenti. “La tua copia”, “Uguale alla mamma”, si legge sotto. E ancora: “Due gocce d’acqua”, “Bello come la mamma”, “Uno spettacolo” e, ma sono solo una minima parte, “Tutto sua madre”.

