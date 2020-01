Tra i tanti vip anche Alessia Marcuzzi ha scelto le Maldive per trascorrere i giorni di festa. Dopo Dubai, la bella conduttrice romana è volata con il marito e la figlia Mia in uno dei più bei atolli dell’arcipelago per brindare al nuovo anno e, sempre come molti altri personaggi dello spettacolo, anche la Marcuzzi aggiorna costantemente il suo profilo Instagram.

In questi giorni è veramente affollato di scatti mozzafiato in cui Alessia, splendida 47enne, mette in mostra tutta la sua bellezza e perfetta forma fisica in costume da bagno. Anche senza, per la verità, Uno degli ultimi post, difatti, è quello che la ritrae in topless, ma di spalle, mentre si rilassa in una piscina con vista sull’oceano. I commenti estasiati dei fan, nemmeno a dirlo, non si sono fatti attendere. Tutti concentrati sulla ‘vista’ in primo piano. Ovvero sul suo lato B e la sua schiena nuda, più che su quella che si apre di fronte a lei. (Continua dopo la foto)

















La foto in topless che Alessia Marcuzzi ha regalato ai suoi tanti follower ha fatto presto boom di like. E tra i moltissimi commenti piovuti sotto c’è chi si è chiesto come si potesse girare la foto… Ma non è finita qui. Come detto, tra bagni di sole, in piscina e al mare, a volte insieme all’inseparabile Mia e altre in solitaria, Alessia sta aggiornando quotidianamente i suoi seguaci. (Continua dopo la foto)















E anche se sono in tanti ad apprezzare le immagini di lei in bikini non mancano le critiche. A più di qualcuno, riporta Il Giornale, questo continuo postare sembra un atteggiamento eccessivamente esibizionista da parte sua. “Ottamila foto al giorno di lei in costume alle Maldive è veramente troppo! Ok, sei figa, sei alle Maldive, posta una foto al giorno… Ma 10 con lo stesso costume da angolazioni diverse è da psicopatica”, ha scritto per esempio un’utente sotto all’ultima serie di foto. (Continua dopo foto e post)











Senza contare le critiche sul suo aspetto fisico: “Ma mangi?”, “Avesse qualcosa di bello… è tutta storta… qualche foto per coprirei difetti no eh?”, osservano altri. Come se non bastasse, sotto l’ultimo post in cui Alessia mostra 3 istantanee dello stesso momento e con lo stesso costume, c’è perfino chi la paragona a Cristiano Malgioglio, forse riferendosi alla sua abitudine di sfoggiare mise vistose: “Mi sembri molto ridicola, neanche Malgioglio”, fa notare un altro ancora.

Foto sotto le lenzuola e dedica da pelle d’oca: Raoul Bova e Rocìo, “non ci sono parole”. Solo cuori