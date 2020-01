“Una favola”. Miriam Leone, l’ex miss Italia sempre sotto i riflettori: una bellezza accecante

Miriam Leone è stata la vincitrice della 69ª edizione del concorso di bellezza Miss Italia È conosciuta al grande pubblico per essere stata protagonista, sin dai primi anni successivi alla vittoria del concorso di bellezza ideato da Enzo Mirigliani, di film, fiction e programmi televisivi di successo.

Dal debutto al concorso di bellezza Miss Italia – eletta nel 2008, a 23 anni, dopo essere stata eliminata e poi ripescata alla finalissima – l’attrice e conduttrice tv siciliana ne ha fatta di strada. Miriam Leone non sbaglia mai un colpo, sensuale da togliere il fiato, la vedremo prossimamente nei panni della bella Eva Kant nel film su Diabolik. In poche parole Miriam non è solo bella, ma anche molto talentuosa e nel corso degli anni l’ha davvero dimostrato. Continua dopo la foto

















L’account Instagram di Miriam Leone è un susseguirsi di foto eleganti e sensuali allo stesso tempo. La bella attrice è dal 2008 che ha conquistato il cuore del pubblico italiano e sembra questo grande amore non si sia mai fermato. Miriam ha vinto Miss Italia che aveva già 23 anni, era la più grande del concorso, ma come ha raccontato in una recente intervista: è stato un bene. Continua dopo la foto















Si è definita “pronta”, se avesse dovuto affrontare tutto ciò prima non si sarebbe sentita all’altezza. Dopo l’esperienza a Miss Italia per un po’ si è dedicata alla conduzione, una realtà che non la rendeva felice ma che le ha permesso di avvicinarsi alla sua vera passione: il cinema. Ora Miriam è felice e sempre più splendete. Un esempio sono proprio le sue ultime foto su Instagram. Continua dopo la foto











Solo qualche ora fa Miriam Leone ha pubblicato sul proprio account uno scatto molto interessante. La vediamo distesa sul letto mentre indossa un vestito dalla scollatura esagerata. La bellissima foto è incorniciata dal sorriso radioso dell’attrice. Lo scatto nel giro di pochissimo tempo ha collezionato un gran numero di commenti e like. “Sei meravigliosa”; “Iniziare l’anno con te sarebbe stupendo”; “Sei sexy e affascinante”; “Inarrivabile Miriam!”; “Sei una DEA”; “Che sorriso, sei davvero una favola!”.

Ti potrebbe interessare: “Addio Valerio”. Morto l’angelo del terremoto, aveva solo 26 anni