“Non so cosa mi riserverà il 2020”. Emma Marrone, le sue parole di fine anno sono da pelle d’oca

Si chiude un anno difficile per Emma Marrone. La cantante salentina che ha trovato il successo grazie al programma Amici di Maria De Filippi, ha avuto dei problemi di salute piuttosto seri e si è dovuta sottoporre a un intervento. Emma Marrone ha dovuto anche annullare alcuni concerti ma la salute viene prima di tutto. E Emma è una determinata, che non si arrende. E anche di fronte alle difficoltà ha guardato sempre avanti. “Chiudo i conti una volta per tutte con questa storia e poi torno da voi”,

aveva scritto ai suoi fan quando ha annunciato loro che per un po’ sarebbe stata lontana dalla musica e da tutto. Poi, come aveva promesso, è tornata più forte di prima. Dopo l’intervento Emma ha postato la foto del braccialetto dell’ospedale e ha scritto: “È stata dura…ma è andata!”. Poi ha spiegato ai fan che aveva bisogno di un po’ di tempo per tornare in pista. “Ho bisogno del tempo necessario per recuperare le forze ma credetemi non vedo l’ora di tornare da tutti voi, e lo farò al più presto”. Continua a leggere dopo la foto

















Poi Emma Marrone è tornata e ha lanciato il suo nuovo album “Fortuna” che sta andando alla grande. Un anno particolare per Emma Marrone, il 2019. Un anno che la cantante non dimenticherà facilmente. Per i successi ma anche per le tensioni. Per le preoccupazioni e per le belle notizie. Ora che il 2019 volge al termine, Emma Marrone ha deciso di raccogliere alcuni pensieri da condividere con i suoi fan su Instagram. Ecco cosa ha scritto la cantante. Continua a leggere dopo la foto















“Pensieri. Io non lo voglio un nuovo anno migliore – ha scritto Emma a didascalia di una foto che la ritrae bellissima ed elegantissima – Non voglio bistrattare il 2019 facendo grandi inchini ad un 2020 che in fondo non so cosa mi riserverà. Quindi calma, un po’ meno. Io vorrei un anno nuovo un po’ meno “faticoso” mettiamola così, rispetto al precedente… Senza fiato corto e corda tirata… L’importante è che io alla fine riesca comunque a dire ‘Minchia ce l’ho fatta anche stavolta!’”. Continua a leggere dopo la foto











E ha aggiunto: “Ecco una cosa così. Grazie di tutto 2019. In fondo in fondo sei stato un grande anno…

E da te 2020 mi aspetto grandi cose! Intanto mi vesto da figa così sono già pronta! Buon nuovo anno a tutti”. Pensieri che fanno riflettere e che dimostrano ancora una volta la forza e il coraggio da leonessa di Emma che non ha paura di guardare avanti e non rinnega nulla, neanche il male che ha vissuto.

“Non so se ce la posso fare”. Emma Marrone, l’ultima “dura prova”. E strappa un sorriso a tutti