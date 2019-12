E mentre noi comuni mortali stiamo al freddo e al gelo ad aspettare l’arrivo del nuovo anno, Ilary Blasi se ne sta con la famiglia alle Maldive. Si gode la fine del 2019 e l’inizio del 2020 al calduccio, nel lusso totale, tra un cocktail, una foto bollente e una passeggiata sulla sabbia bianca. Ilary Blasi e suo marito Francesco Totti, dopo aver passato il Natale in famiglia come da tradizione, hanno fatto i bagagli e, con i tre figli, sono partiti alla volta di un vero paradiso. E alloggiano in un resort super lussuoso, il Baglioni resort (di quelli a 5 stelle e che costano una fortuna).

Ma fanno bene: se non le fanno loro certe cose, chi dovrebbe farle? Infatti. Ilary è felice, rilassata e spensierata, come dimostrano le foto e i video che posta in continuazione su Instagram. Fiori, paesaggi, foto del mare, del fisico: Ilary è molto attiva sul social e i suoi fan pendono dalle sue labbra. Giustamente… Avete visto che fisico ha Ilary? Ecco.

















Tonico, asciutto, tornito, perfetto: Ilary Blasi, a 38 anni e dopo 3 figli, non ha nulla da invidiare alle ventenni. Anzi, c'è chi dice che la signora Totti sia più bella ora di quando era una ragazzina. A ogni modo, torniamo alle sue foto su Instagram. L'ultima che ha postato – che in realtà non è una foto ma un piccolo album – ha lasciato tutti senza parole. Nel primo scatto Ilary appare in ginocchio sul bagnasciuga con un copricostume.















Nella seconda Ilary si toglie il copricostume e resta con il solo bikini addosso. Un bikini davvero molto striminzito che mette in evidenza tutte le sue forme. Un seno prosperoso e sodo, un lato b di marmo, curve pericolose e pancia piatta. Ilary Blasi sembra dipinta, tanto è perfetta. "With or without?" ("Con o senza?"), scrive la Blasi a didascalia delle foto e i fan rispondono in massa, ovviamente dopo averle regalato tantissimi cuoricini di apprezzamento.









Visualizza questo post su Instagram With or without Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi) in data: 31 Dic 2019 alle ore 1:09 PST

“Meravigliosa”, “Stupenda”, “Fisico da vertigini”, “Sei la più bella della tv” sono alcuni dei commenti che compaiono sotto agli scatti di Ilary. Una roba pazzesca che non può lasciare indifferenti. Ilary Blasi ha esordito in tv come “letterina” di Passaparola poi a sua carriera è stata tutta un’ascesa. Chissà dove la vedremo il prossimo anno.

