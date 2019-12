Tutti nudi. Chiara Ferragni e Fedez salutano il 2019 con una foto (molto) audace

Natale sulla neve, Capodanno a casa. Chiara Ferragni e Fedez sono da poco tornati da una fantastica vacanza in montagna trascorsa con le rispettive famiglie. Per le feste 2019 i Ferragnez hanno scelto il meraviglioso Lefay Resort & Spa Dolomiti, una perla della località glamour del Trentino Alto Adige. Nel dettaglio, si tratta di uno dei più bei resort del comprensorio del parco naturale Adamello Brenta, pensato per soddisfare ogni esigenza degli ospiti con un servizio di prima classe.

Si sa che la coppia più glamour e famosa su Instagram non bada a spese e infatti l’attenzione dei fan si è concentrata subito sugli outfit della bella Chiara. Sulla neve l’influencer ha indossato piumini Moncler e Prada da oltre mille euro. I maglioni sono quelli in cachemire della sua collezione (prezzo al pubblico da 375 euro), ma ci sono i Chanel da oltre 300 euro, i doposcì Fendi da 850, gli occhiali da sole Celine da quasi 300 euro. (Continua dopo la foto)

















Per la sera, invece, la Ferragni ha sfoggiato un minidress Retrofete da oltre 500 euro a quello nero e gold di Celine da ben 2.850 euro. Per un totale di oltre 16mila euro. Non è mancata poi la polemica sotto a una foto in cui la moglie del rapper si mostra con indosso un capo in pelliccia. Un “prezioso parka con bordo in vera volpe staccabile su cappuccio e centro davanti, imbottito in finissima piuma d’oca” si legge sul sito dell’azienda che lo produce. Valore del giaccone? 4.725 euro. (Continua dopo la foto)















Ma più che altro non è andata giù la pelliccia: “Siamo nel 2020, basta sponsorizzare pellicce”, ha commentato un’utente indignata. E altri: “Da una donna così cosa ti aspetti? Senza etica, senza valori”, “Wearing la morte! Sei pessima quando pubblicizzi capi con animali scuoiati”. Ma Chiara Ferragni va avanti e ora che il nuovo anno si avvicina anche per lei è tempo di bilanci. (Continua dopo foto e post)











Il 2019 è stato positivo per lei, all’insegna di “famiglia, amici e amore”, scrive nel post riassuntivo dell’anno che sta per finire. Per il 2020 si augura di fare di più, per se stessa e per tutte le persone che in qualche modo può aiutare. Il lungo post è a corredo di una carrellata di scatti del 2019. Tutti bellissimi, ma uno in particolare salta all’occhio. Quello di lei e Fedez che si baciano nudi in una vasca, probabilmente durante una vacanza in una località esotica. E non ci sarebbe da stupirsi se qualcuno nelle prossime ore avrà da ridire su questa foto molto audace rispetto alle altre scattate (e postate) nel 2019. Ma tanto Chiara e Fedez ormai sono abituati alle critiche. E, a parte quelle ferocissime sul loro figlioletto, guardano e passano.

