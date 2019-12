“Accadrà nel 2020”. Nostradamus, profezie da brividi per il nuovo anno: niente sarà più come prima

Cosa succederà nel 2020? Come sarà l’anno nuovo? Le profezie di Nostradamus per il 2020, dalla crisi economica e il crollo delle borse all’intensificarsi del climate change, passando per la fine di regni longevi e lo scoppio di conflitti globali, ci preannunciano l’inizio di una nuova era.

Dal suo primo libro pubblicato nel 1555 sono in molti a sostenere che Nostradamus abbia previsto con precisione una serie di eventi cruciali per la storia del mondo tra cui l'ascesa di Hitler gli attacchi terroristici dell'11 settembre, la rivoluzione francese, l'atterraggio sulla luna, la bomba atomica e l'assassinio dei Kennedy. Ovviamente non esiste una base scientifica per le teorie di Nostradamus, ma trattandosi del più importante autore di profezie della storia del mondo è interessante scoprire cosa avverrà nel 2020 secondo le sue previsioni.

















Ecco allora le 7 principali profezie di Nostradamus per il 2020 e cosa ha previsto per l'Italia. Per il 2020 Nostradamus avrebbe predetto un anno di grandi catastrofi geologiche, tra un brusco innalzamento del livello del mare a causa dello scioglimento dell'Antartide, inondazioni e il verificarsi di uragani micidiali. Previsto anche l'arrivo di una crisi economica, con recessione e inizio di tempi bui per l'economia globale. Ma le sue infauste previsioni non sono finite.















Presumibilmente Nostradamus potrebbe averci messo in guardia da un possibile conflitto globale che scoppierà nel 2020. Finiranno, poi, dei regni, a partire da quello della regina Elisabetta II. Stando alle previsioni di Nostradamus, la sovrana ultranovantenne morirà, e a lei succederà il figlio Carlo. I cambiamenti climatici nel 2020 influenzeranno ancora di più il pianeta e le politiche dei singoli governi.











Stando alle profezie di Nostradamus ci saranno inondazioni in molti paesi d’Europa, tra cui Italia, Repubblica Ceca e Gran Bretagna, e il continente subirà diversi attacchi terroristici. Un violento terremoto, inoltre, colpirà la California e Vancouver. Il successore di Bergoglio sarà un giovane che creerà scandalo nella Chiesa Cattolica dal 2020 e resterà in carica fino al 2029. Dopo Papa Francesco, che dalle parole di Nostradamus può essere considerato l’ultimo vero papa, Roma verrà distrutta.

