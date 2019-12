Dopo il Natale in famiglia a Roma, la famiglia Totti è volata alle Maldive dove trascorrerà l’ultimo dell’anno. A raccontare il viaggio è stata Ilary Blasi che da qualche tempo è sbarcata su Instagram ed è diventata da subito molto seguita. Tra le sue Stories, la conduttrice romana ha immortalato i figli e il marito in aereo mentre dormono, poi ha svelato l’arrivo in hotel, il momento del risveglio in riva al mare.

Ancora, quello della cena, con Isabel e Chanel che la tengono per mano, quelle in costume e tante altre immagini felici nello splendido resort dove alloggiano. Lo stesso, tra l’altro, dove sono in vacanza anche Mauro Icardi, Wanda Nara e i loro figli. Sappiamo già che il resort scelto dai Totti e non solo per brindare al 2020 è extra lusso: un post da sogno da quasi 3mila euro a notte. (Continua dopo la foto)

















Non a caso il Baglioni Resort Maldives che si trova sull’isola di Maagau nell’atollo di Dhaalu, a 40 minuti da Malè, è uno dei più amati dalle celebrità (nei mesi scorsi anche Belén Rodriguez e Ludovica Valli l’avevano scelto, ndr) e ovviamente non è per tutte le tasche. Ma non è il prezzo, per quanto altissimo, del soggiorno al caldo ad aver fatto indignare i follower di Ilary Blasi, ma le parole usate sotto l’ultima foto social. (Continua dopo la foto)















“Non è la ricchezza che manca nel mondo, ma la condivisione”, ha scritto la bella Ilary nel suo ultimo post Instagram che immortala lei e il marito Francesco di spalle nella piscina a sfioro vista oceano. Una frase che ha presto scaldato gli animi di molti utenti, come riporta Il Giornale, che non hanno condiviso il pensiero della conduttrice. Tanti l’hanno presa con ironia, invitandola a “condividere un paio di milioni” e ad iniziare “a farmi un bonifico per condividere”,(Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Non è la ricchezza che manca nel mondo,è la condivisione❤️ Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi) in data: 29 Dic 2019 alle ore 5:58 PST



Ma tanti altri hanno trovato di cattivo gusto quelle parole utilizzate dalla conduttrice a corredo della foto. “Beh ora hai detto una cazzata condividere in un resort da 3000 euro al giorno è ben diverso da condividere in un monolocale acquistato con mutuo. Ilaryyyyy stavolta te la potevi risparmiare”, si legge. E ancora: “Vaglielo a dire a chi arranca per arrivare a fine mese che non è la ricchezza che manca! Daje su Ilary!!! Belle parole quelle della condivisione e bla bla bla!!!”, “Si dice così quando si è ricchi”, “Forse vivi su un altro pianeta…” e, per chiudere, “Ah di certo a voi la ricchezza non manca e manco il condividere ogni secondo della vostra vita”.

