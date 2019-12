Un anello di diamanti alla figlia di 2 anni per Natale, la mamma super vip travolta dagli insulti

Un anello di diamanti come regalo alla figlia di nemmeno 2 anni ha scatenato una bufera mediatica di proporzioni immense per la mamma super vip che, tra la miriade di Storie e post pubblicati sotto le feste, è presto finita al centro della polemica dopo aver condiviso su Instagram l’immagine della manina della piccola con il preziosissimo gioiello al dito.

Tanto che il video, apparso in una Storia, è stato subito rimosso da Kylie Jenner, regina del make up e sorellastra di Kim Kardashian con ben 155 milioni di follower su Instagram, ma ormai aveva già fatto il giro del mondo. Alla vista di quel dono per una bambina così piccola la reazione degli utenti è stata immediata. E furiosa: quel gesto è stato giudicato “deplorevole” e “assurdo” e che “non denota alcun tipo di affetto, ma solo materialismo all’ennesima potenza e desiderio di fare notizia a tutti i costi, anche usando la propria bambina”, riporta Il Giornale. (Continua dopo la foto)

















Per molti utenti Stormi, questo il nome della bimba, non avrebbe sicuramente chiesto quell’anello a Babbo Natale. Primo perché non sa nemmeno scriverla la letterina e secondo perché non è certo un regalo adatto. Sua madre Kylie va pazza per lusso e gioielli, ma la piccola “potrebbe giocarci giusto un po’, senza capire quanto vale, per poi buttarlo via e preferire una più classica bambola, come sarebbe normale…”, ha scritto qualcuno. (Continua dopo la foto)















Ma naturalmente i commenti al dono sono stati anche più feroci. C’è chi accusa Kylie di essere una “pessima madre” per l’esempio che dà alla figlia “viziandola in modo irresponsabile” regalandole “qualcosa che potrebbe anche inghiottire, date le dimensioni, magari strozzandosi!”. Ancora, c’è chi la ritiene “del tutto svalvolata se crede davvero che una bambina così piccola possa mai desiderare per Natale un anello di diamanti” e “una donna stupida e senza cervello” per il dono esagerato. (Continua dopo foto e post)











La Storia in cui Stormi mostra la manina sul cui anulare troneggia un anello a fascia con due grandi diamanti è stata presto cancellata da Kylie Jenner, ma ormai il danno era fatto perché tanti, come il profilo The Shade Room, l’avevano già salvata. L’influencer 22enne l’ha poi subito sostituita con un’altra Storia in cui la figlia si godeva un altro regalo di Natale, un pony, ma la pioggia di insulti e i commenti sull’anello non si è placata: “Diamanti, un pony…Stormi ha avuto il miglior Natale di tutti i tempi. Non dei suoi tempi, ma che importanza hanno i suoi veri desideri?”.

