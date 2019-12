Ne è passato di tempo da quando Emily Ratajkowski appariva nel video della canzone Blurred Lines di Robin Thicke. Modella e influencer classe 1991, Emily è diventata una delle donne più amate e seguite su Instagram. Il suo profilo raccoglie oltre 25 milioni di follower che la riempiono di complimenti sotto a ogni suo scatto. Considerata tra le più belle e sexy, Emily è anche molto disinibita e non si vergogna a mostrarsi in tutto il suo splendore. Anzi.

Dando un breve sguardo al suo profilo Instagram è facile imbattersi in fotografie mozzafiato in cui il suo fisico da urlo e il suo décolleté a dir poco esplosivo sono protagonisti assoluti. Insomma, riesce sempre a lasciare tutti a bocca aperta. E pensare che è famosa da pochi anni. L’esordio nel mondo della monda risale al 2015, quando sfilò alla settimana della moda di New York per Marc Jacobs. (Continua dopo la foto)

















Ma da 4 anni a questa parte la vita di Emily Ratajkowski è cambiata completamente. Non solo perché il suo nome è ovunque essendo diventata una modella richiestissima, ma ha persino creato una propria linea di costumi da bagno (Inamorata) e giurato amore eterno al fidanzato, che compare tra uno scatto hot e un altro, sui suoi social. Già, gli scatti hot. (Continua dopo la foto)















L’ultimo, apparso sul suo Instagram qualche ora fa, è davvero “esagerato”. Emily si è superata: ha condiviso col suo esercito di fan un selfie con una prospettiva decisamente particolare. Lei è sdraiata sul letto con un reggiseno nuovo di pizzo bianco che, nemmeno a dirlo, fa fatica a contenere il suo seno esplosivo, che domina la fotografia. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emily Ratajkowski (@emrata) in data: 29 Dic 2019 alle ore 12:11 PST



Nella didascalia ha scritto semplicemente: “Ho bisogno di questo reggiseno”, a dimostrazione del fatto che ne va così fiera da non aver resistito alla voglia di mostrarlo a tutti i fan. I suoi follower sono impazziti alla vista di quello spettacolo e in pochi minuti hanno invaso il post di like e commenti. Per la modella 28enne sono arrivati complimenti in tutte le lingue, ma tutti sono d’accordo sul fatto che sia “stupenda”. Qualcuno la ringrazia anche “per questo gran finale del 2019”.

