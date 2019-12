Fabrizio Corona è da poco uscito dal carcere per essere trasferito in un istituto di cura nei pressi di Monza e ha potuto così trascorrere il Natale con Carlos Maria, il figlio nato dal matrimonio con Nina Moric. L’ex re dei paparazzi ha già scontato in carcere 5 anni e 5 mesi dei 9 anni e 8 mesi ai quali era stato condannato. Nel 2018 è stato ammesso a misure alternative, beneficio revocato nel marzo 2019 a causa di numerose violazioni.

A inizio dicembre, poi, il tribunale di sorveglianza di Milano ha concesso a Corona il differimento di pena con detenzione ai domiciliari presso una casa di cura per 4 anni. Il magistrato ha ritenuto che la patologia di cui soffre, definita una “patologia psichiatrica”, “non può essere adeguatamente curata” in un carcere e non ha inoltre ravvisato una pericolosità dal punto di vista sociale per i reati commessi e per i quali è stato condannato. (Continua dopo la foto)

















Fabrizio Corona è anche tornato sui social nei giorni scorsi e si è mostrato con un nuovo look. Ora l’ex re dei paparazzi sfoggia barba folta e capelli lunghi, nascosti sotto al cappello di colore scuro come mostrano 2 post su Instagram ravvicinati e un po’ malinconici che parlando di rinascita e voglia di riscatto: “La sofferenza è un passaggio definitivo per la rinascita assoluta. Riappropriarsi dei valori familiari è la prima conquista”, scrive. (Continua dopo la foto)















Tra le Storie, poi, Corona pubblica due scatti in cui paragona le sue vicende legali con i criminali della celebre serie tv “Peaky Blinders”, scrive TgCom24, e proprio a loro è dedicato il cappello che sfoggia. “Aspettando il sole” è invece la didascalia della foto in cui proprio il sorgere del sole a quanto pare nella struttura di recupero di Monza che lo ha accolto dopo l’uscita dal carcere qualche settimana fa. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Regalo mio più grande❤️ @carlosmariacoronathereal Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal) in data: 25 Dic 2019 alle ore 5:40 PST

Visualizza questo post su Instagram ASPETTANDO IL SOLE. @atenagency Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal) in data: 27 Dic 2019 alle ore 10:37 PST

Visualizza questo post su Instagram LA MIA FAMIGLIA. I CORONA’S. Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal) in data: 28 Dic 2019 alle ore 10:07 PST



Nei giorni scorsi Fabrizio Corona aveva raccontato ai suoi follower di aver ricevuto il regalo più grande di Natale: quello di poter abbracciare il figlio Carlos Maria. Sotto le feste ha infatti ha postato due foto in cui stringe a sé il figlio seguite appunto dalla didascalia: “Regalo mio più grande”. Il post ha presto collezionato diversi like e una valanga di commenti, fra auguri e raccomandazioni di stare vicino al figlio.

