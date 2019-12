Diletta Leotta, l’allenamento di fine anno è bollente. La tuta è un seconda pelle

Un 2019 da ricordare e un 2020 che per Diletta Leotta si apre sotto i migliori auspici. La bionda conduttrice, recentemente al centro delle polemiche per la ‘poca professionalità’ nel vestire sul campo da calcio: “Poi è difficile che ti prendano sul serio”, aveva detto Simona Ventura qualche settimana fa, non dà seguito alle chiacchiere e si concentra su se stessa. L’amore va a gonfie vele e pure i follower sui social aumentano in maniera esponenziale.

Il motivo non è difficile da capire, bastata dare uno sguardo all’ultimo post sulla sua pagina instagram. Capelli raccolti, sguardo basso e luce del sole che entra dalla finestra e la illumina: “Mens sana in corpore sano 💪🏼”, si legge nella didascalia che accompagna la foto: Diletta Leotta indossa un top cortissimo e dei leggings colorati che disegnano la suo fisico scultoreo. Fianchi e seni giunonici, giro vita sottile. Lei, la ‘Barbie umana’, ancora una volta lascia sbalorditi i fan che sotto, nei commenti, si sbizzarriscono. Continua dopo la foto

















“E che corpore!”, “Sana tutta, diciamo”, “Se il detto vale, tu sei Einstein”, “Sei una cosa incredibile”, “Lo zoom mi pare d’uopo”, sono solo alcuni dei post apparsi sotto lo scatto, tutti dello stesso tenore. Siamo dunque alle solite: Dilette Leotta e conduttrice sportiva di Dazn condivide sui social uno scatto che la immortala in un momento della sua giornata e subito i followers si concentrano sul suo prorompente fisico e sugli abiti succinti che la bionda siciliana sceglie di indossare. Continua dopo la foto















La foto in questione sta per raggiungere quota mezzo milione di like! E c’è da scommettere che i ‘mi piace’ aumenteranno ancora … La forma fisica perfetta di Diletta Leotta è in parte da attribuire al suo costante allenamento che non conosce pause nemmeno nei giorni di festa come quelli in corso. La foto di oggi su Instagram ne è l’ennesima prova. Continua dopo la foto













Diletta Leotta nasce a Catania il 16 agosto del 1991. Dopo essersi diplomata al liceo scientifico a indirizzo linguistico, si iscrive all’università alla facoltà di giurisprudenza (alla Luiss). Nel frattempo intraprende la carriera televisiva. Per cinque anni compare come “meteorina” nel corso delle previsioni del tempo in onda su SkyTg24.

