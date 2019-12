Romina Carrisi sempre più sexy. La figlia di Al Bano e Romina Power, che in famiglia tutti chiamano Uga, è molto attiva sui social dove posta spesso foto delle sue giornate e anche di se stessa. L’ultima foto che la ragazza ha pubblicato su Instagram la ritrae in una versione davvero sensuale: Romina Carrisi sembra trovarsi in un hotel di lusso, nel bagno, è davanti allo specchio e si fotografa con una tuta trasparente e tacchi a spillo. “Outfit vintage Luciano Soprani trovato nei bauli di mamma.

Grazie per avermi dato la tua stessa taglia!" scrive la ragazza nella didascalia della foto. La quarta figlia di Al Bano ha frugato tra i vestiti della mamma e trovato qualcosa che le sta a pennello! Il completo che la ragazza è indossa è composto da una giacca e dei pantaloni a palazzo ed è tutto trasparente. Il che rende Romina junior davvero sensuale. A dare un tocco ancor più sexy sono le scarpe con tacco vertiginoso che la ragazza porta ai piedi.

















Lo scatto fa il pieno di like. Romina Carrisi junior è davvero bellissima: gli occhi verdi e profonde, le sue labbra carnose, i lineamenti perfetti e il fisico asciutto fanno impazzire i fan che la fanno tantissimi complimenti. "Stupenda Romi!", "Wow sei bellissima", "Meravigliosa", "Madonna, come fai a stare sui tacchi a spillo. Beata te che sai portarli!", "Tale madre tale figlia", "Buon sangue non mente, siete una famiglia bellissima", sono alcuni dei commenti che compaiono sotto la foto.















"Sei una diva", "Sei bella come tua madre", si legge ancora. Insomma, Romina Carrisi junior ha fatto centro con quella foto. E il fatto che indossi un vestito della mamma piace ancora di più. La giovane Carrisi non ha avuto una infanzia spensierata: aveva solo 12 anni quando la sorella Ylenia sparì a New Orleans lasciando perdere le sue tracce. Per lei fu un colpo enorme. Così come la separazione dei genitori. Oggi è una donna e la sua vita va meglio.











Intanto ha recuperato un rapporto con il padre Al Bano con il quale in precedenza aveva avuto vari problemi. Sta cercando di trovare la sua strada e si dedica alle sue grandi passioni che sono la fotografia, la scrittura e il cinema. Il sogno che coltiva fin da bambina e che spera di realizzare è quello di diventare un’attrice. “Volevo fare l’attrice ma ai provini non mi prendevano, mentre venivo invitata continuamente ai talk show. Mi destabilizzava essere riconosciuta, ma non per quello che sapevo o volevo fare!” ha spiegato a Chi.

