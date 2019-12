Sorellina in arrivo per Leone Lucia Ferragni? L’ultima foto postata da Fedez ha iniziato a far dubitare tutti. Quindi Chiara Ferragni è incinta? E chi lo sa… Dalle parole di Fedez, però, è trapelato qualcosa. “Speriamo sia femmina” ha scritto Fedez a didascalia di una foto che lo ritrae insieme alla moglie Chiara Ferragni in un ascensore. E spunta un pancino sospetto che, però, non è di Chiara. Ma di Fedez. Nello scatto il rapper è a torso nudo, guarda lo specchio e mostra il pancino… Sarà di certo frutto delle abbuffate natalizie.

La foto in poche ore ha fatto il pieno di like e ha fatto ridere un po’ tutti. E i commenti non mancano: “A giudicare dalla pancia dire più: speriamo siano femminE 😜”, “Ahahaha! Come la chiamerete?”, “Dieta!”, sono alcuni dei commenti che compaiono sotto al post. A guardare Chiara Ferragni, si direbbe che le feste e i pranzi e le cene non l’abbiano scalfita minimamente… È sempre in gran forma. Continua a leggere dopo la foto

















Scherzi a parte, i fan sarebbero davvero contenti di sapere che Chiara e Fedez aspettano il bebè numero 2. E la coppia aveva anche manifestato l’intenzione di regalare un fratellino o una sorellina a Leone. Ma per il momento ancora nulla. Qualche tempo fa era circolata l’indiscrezione di una possibile gravidanza dal momento che Chiara Ferragni aveva mostrato un seno molto più abbondante del solito. Ma c’era il trucco… Continua a leggere dopo la foto















Quel seno era infatti il risultato dell’uso del reggiseno push-up. E ha fatto un miracolo! E mentre sui social, i fan impazziscono per la foto del “pancino” di Fedez, il rapper ripubblica la stessa foto in una storia di Instagram e parla di “pentimento del 27 dicembre”. Ma poi di nuovo insiste: “It’ s a girl”. E allora in tanti iniziano a sospettare che Chiara sia davvero incinta. Sarà quindi la volta buona? I due stanno veramente per allargare la famiglia? Continua a leggere dopo la foto









Visualizza questo post su Instagram Speriamo sia femmina Un post condiviso da FEDEZ (@fedez) in data: 27 Dic 2019 alle ore 1:30 PST

E chi lo sa. Chiara Ferragni tace. Sia lei che il marito sono molto impegnati dal punto di vista lavorativo e forse non è ancora tempo per un fratellino (o sorellina). I fan, comunque, non perdono la speranza e restano con l’idea che prima o poi – magari a Capodanno – i due faranno l’annuncio ufficiale. Chissà se sarà davvero così…

