Siamo abituati a vederla sempre perfetta e in tiro ma Caterina Balivo è una donna normale e va anche in giro senza trucco. Certo, è strano, considerando che la vediamo alle 14 vestita in gran tiro con le paillettes. Ma quello è lavoro. E il lavoro è un’altra cosa. Ora Caterina Balivo è in montagna e si gode il meritato riposo. Riposo anche da lustrini, trucco e parrucco. Già, nella foto che Caterina Balivo ha postato sui social, non ha trucco. “Buon sabato 🥰 senza trucco e senza inganno #caterinabalivo #caterinasecrets PS: super ascolti ieri per @vienidamerai grazieeee”

scrive Caterina Balivo che ha i capelli coperti dal cappuccio del piumino rosa. Ed è bellissima, anche senza trucco. E pensare che qualche tempo fa, in un’intervista a Gente, Caterina aveva confidato di aver sempre avuto un rapporto difficile col suo corpo. Quando era ragazzina non si piaceva… “A 20 anni non avevo capito di essere bella. Non mi vedevo sensuale, semmai simpatica” ha raccontato a Gente. Continua a leggere dopo la foto

















Capito? Non si sentiva bella. E guardatela ora. Una meraviglia. Bellissima, anche senza trucco. Spigliata, simpatica, ironica e amatissima dal suo pubblico che la segue in ogni sua avventura. Ora Caterina Balivo è al timone di Vieni da me che va in onda su Rai1 e ha lasciato il testimone di Detto Fatto a Bianca Guaccero. Tornando allo scatto dalla montagna, Caterina Balivo ha ricevuto moltissimi complimenti. Continua a leggere dopo la foto















“A cosa serve il trucco quando c’è la bellezza ?😍😘” le ha scritto una follower. E ancora: “Bellissima”, “Sai che ti trovo addirittura, più bella senza trucco?!?”, “Bella sempre”, “Buon sabato a te, senza trucco stai benissimo, complimenti Caterina”. Insomma, i fan sono pazzi di lei. E, senza trucco, addirittura la preferiscono. In effetti è davvero bella, con i suoi lineamenti delicati e il sorriso smagliante. Beata lei. Continua a leggere dopo la foto









Per Caterina Balivo questo è un momento davvero felice. Oltre a un successo dietro l’altro in ambito lavorativo, ha anche una splendida famiglia della quale va fiera. Dal 2014 è sposata con Guido Maria Brera e ha due figli: Guido Alberto e Cora. Per lavoro spesso è lontana dai suoi figli ma Caterina fa i salti mortali per passare con loro più tempo possibile.

“Non mi sentivo bella”. Caterina Balivo, il difficile rapporto col suo corpo. Il coraggio di parlarne