Pamela Prati è tornata. L’abito è mini e la gonna sale su: a 61 anni è sempre divina

Pamela Prati torna a incantare e far sognare. La showgirl sarda, dopo lo scandalo legato al finto matrimonio con Mark Caltagirone (un ectoplasma con mille facce e nessuna), spopola sui social nonostante i suoi 61 anni. L’ultimo post caricato un’ora fa non fa eccezione: mostra Pamela Prati con addosso un sexy vestitino a pois.

In primo piano il décolleté generoso, ma soprattutto le gambe dell'attrice. Nello scatto si vede la showgirl sollevarsi il vestito con malizia: quel tanto che basta per far sognare. Ed ecco che da sotto al mini abito spunta il reggicalze nero. Pamela Prati, che secondo indiscrezioni darà presto alle stampe una biografia, ha vissuto come detto momenti difficili nei mesi scorsi. «La verità su questa tragedia verrà a galla e quello sarà un momento molto importante non solo per me».

















E ancora ha voluto puntare il dito contro chi a lungo si è occupato del suo caso a vantaggio dell'audience: «Chi in maniera ossessiva ne parlava l'ha fatto anche calpestando la mia dignità; quella è la televisione del dolore che non costruisce nulla di buono ma distrugge chi passa sotto le sue grinfie nel nome di uno scoop che non esisteva». Dalla sua alcuni fedeli amici come Maurizio Costanzo, Simona Ventura, Mara Venier e Pippo Franco che le si sono mostrati solidali.















A distanza di qualche mese Pamela Prati ha ripreso a pubblicare scatti sul suo profilo Instagram, a riprendere in mano la sua vita spensieratamente, come se nulla fosse accaduto. La bellissima Pamela inizia la carriera tra gli anni '70 e '80, specialmente come modella e fotomodella. Nel 1985 conosce Richard Gere, con il quale ha una breve relazione. La vera svolta della Prati sarà grazie al Bagaglino e a Pierfrancesco Pingitore. Il direttore della compagnia l'ha scelta come soubrette e primadonna, storica l'accoppiata insieme a Valeria Marini.











Nel corso degli anni Pamela Prati, oltre che come soubrette, lavorerà in tv anche con altri ruoli. Nella veste di conduttrice, ad esempio, di trasmissioni come La sai l’ultima?, Scherzi a parte, Re per una notte. Non solo la televisione, ma anche la musica fanno parte della carriera della meravigliosa Pamela. Artefice di molte cover, nel 1996 esce anche il suo primo lavoro discografico: l’album dal titolo “Il tango delle 11”.

Negli ultimi anni Pamela Prati ha preso parte a molti reality televisivi, dal Ristorante all’Isola dei Famosi. L’ultimo a cui ha partecipato è stato il Grande Fratello Vip nel 2016.

