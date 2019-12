Per Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione questo è il primo Natale da genitori. La coppia, che l’estate scorsa ha dato il benvenuto al piccolo Dodo, ha festeggiato in famiglia tra chiacchiere, risate e tanti regali. Nel 2020, poi, l’ex tronista e l’ex corteggiatore di Uomini e Donne pronunceranno finalmente il fatidico sì. Il matrimonio, in realtà, era stato annunciato tempo fa. Era in programma a giugno scorso a Gaeta, ma la scoperta della gravidanza ha fatto slittare il loro grande giorno.

Rosa e Pietro preferiscono godersi i primi mesi di vita del loro bambino e per questo non hanno ancora fissato una nuova data per le nozze: “Non vedo l’ora di sposare Rosa, ancora non siamo riusciti a fissare la data. Per adesso il nostro cucciolo ha la priorità assoluta, ma non escludiamo che il 2020 possa portarci questa ennesima gioia, quella di diventare finalmente marito e moglie”, ha raccontato recentemente lui al settimanale Nuovo Tv. (Continua dopo la foto)

















“Siamo qui grazie a Maria De Filippi – ha aggiunto Rosa – le dobbiamo la nostra esistenza come coppia e, ora, come famiglia. Senza di lei nulla di tutto ciò sarebbe successo. Non ci saremmo stati Pietro e io. Le sarò grata e riconoscente a vita per quello che mi ha regalato. E poi dico grazie a Barbara d’Urso: ha condiviso con noi tutti i momenti più belli e importanti della nostra storia. Ci è vicina tuttora, anche a livello personale, sempre affettuosa e carica con noi”. (Continua dopo la foto)















Quando Dodo è nato, Rosa ha ricevuto diverse critiche, soprattutto per l’esposizione del bimbo suo social. E anche a Natale non è mancata la polemica. Molti utenti si sono infatti scatenati alla vista del regalo per il piccolo, che è nato a luglio scorso. Apriti cielo quando Rosa e Pietro hanno mostrato sui loro profili Instagram la macchinetta giocattolo, precisamente un modello Mini Cooper, per il figlio di 5 mesi. (Continua dopo foto e post)











Ad avviso di tanti utenti quel dono è inappropriato per il bimbo e Rosa e Pietro sono stati letteralmente bersagliati di commenti al vetriolo. Ma come già accaduto in passato non sono rimasti in silenzio. “Il bambino ha solo 5 mesi. Siete proprio ridicoli come sempre ed esibizionisti”, ha scritto per esempio una follower. E Pietro: “La macchina è telecomandata dai genitori, anche noi ti vogliamo bene Ivana”. Rosa, anche lei asfaltata per quella macchina giudicata poco adatta a un bambino così piccolo: “A noi dei tuoi dubbi sotto una foto così ci frega veramente poco. Credici”.

