“Sei un incanto”. Erica Piamonte, il vestito è mini e il risultato bollente

Erica Piamonte ha un profilo Instagram conta oltre 1100 post e 11,9mila followers, numero che continua a crescere in seguito alla partecipazione al Grande Fratello Nip. Suo profilo ama condividere selfie, momenti che riguardano la sua vita quotidiana e scatti in compagnia delle sue amiche. E non smette mai di stupire. L’ultima è da togliere il fiato e tutti se ne sono accorto (e sarebbe del resto impossibile)

L’ammissione sotto l’immagine Instagram viene proprio da un detrattore dichiarato della Piamonte: “Sono un hater ma con queste foto non riesco a lavorare”, confessa l’utente ‘sconcentrato’ innanzi all’azzardatissimo accavallamento della trentunenne fiorentina. Lo scatto, in effetti, ben si presta a distrazioni ed innalzamenti di temperatura. Seduta su un divano fasciatissima in un’aderentissima mini gonna, la Piamonte è pura seduzione. Continua dopo la foto

















Sandali maculati dal tacco altissimo, mini abito verde bottiglia, il tessuto sale pericolosamente rischiando di scoprire dell’altro. L’accavallamento esalta le gambe dell’ex gieffina. Non meno coinvolgente l’immagine in cui Erica si mostra in piedi. Decolleté e vita sottolineati dalla maglina sono arricchiti da due piccole ruches sui fianchi. “Voglio essere il tuo fantino”, allude maliziosamente un follower. “Meraviglia delle meraviglie”, “Sei un incanto”, “Pantera”. Continua dopo la foto















Esclamazioni di stupore e meraviglia: “Ollaaa”, “Maremma”, “Che bona”, “Bellezza unica”, “Che splendor”, “Sei tanta roba”. Sebbene l’immagine sia apparsa sul social solo da poco, gli apprezzamenti sono già copiosissimi e tra gli auguri di un sereno Natale, c’è chi si augura di trovare proprio lei sotto l’albero. Erica Piamonte ha 30 anni ed è una degli aspiranti concorrenti del Grande Fratello16. Lei è nata il 18 ottobre 1988 sotto il segno del Bilancia, è alta 170 cm e pesa circa 60 kg. Continua dopo la foto











Vive a Campi Bisenzio in provincia d Firenze. Afferma di essere sensibile, ribelle e incompresa: nessuno la capisce, neanche la famiglia: per questa ragione è entrata nella casa più spiata d’Italia. Durante la sua presentazione al Grande Fratello ha ammesso di essere libera e di non apprezzare chi la comanda: “Non mi mettete una maestrina nella Casa, che mi iniziano a dire cosa devo fare, come lo devo fare, quando e dove”.

Ti potrebbe interessare: Dario muore alla Vigilia: la vita della promessa dello sport finita a 16 anni