“Toc – toc”. E Leone scoppia in un pianto disperato: un Natale che il figlio dei Ferragnez ricorderà a lungo

Una prima volta che il piccolo Leone non dimenticherà. Il figlio di Fedez e Chiara Ferragni, ha incontrato Babbo Natale ma la sua reazione non è quella che tutti si sarebbero aspettati: un pianto a dirotto e un abbraccio a mamma Ferragni. «Il primo INDIMENTICABILE incontro con Babbo Natale», commenta scherzando Fedez che ha pubblicato su Instagram il video. «Babbo Natale è venuto a sorprendere Leo, ma non era così sicuro di lui», scrive invece Chiara Ferragni.

Il piccolo Leo si è quindi spaventato alla vista di Santa Claus nonostante portasse con se un bel regalo. Cose che succedono in tante case del mondo, con i bambini che forse, carichi di aspettative, si spaventano di fronte a un “omone” barbuto vestito di rosso e bianco. Il sorriso però è finalmente tornato poco dopo davanti ai regali e in braccia alla mamma dove ha intonato “nella vecchia fattoria…”. Continua dopo la foto

















Chiara Ferragni e Fedez nei giorni scorsi sono stati avvistati sulle piste di Madonna di Campiglio colorate di bianco grazie alle abbondanti nevicate dei giorni scorsi così da inaugurare una volta per tutte la stagione sciistica. Il paesaggio, ovviamente, fa il resto donando a una delle località più glamour del Trentino Alto Adige una magica atmosfera natalizia. In molti, infatti, hanno scelto le Dolomiti per trascorrere le vacanze di Natale. Continua dopo la foto















Chiara Ferragni e Fedez che hanno ceduto al fascino della Perla delle Dolomiti nella sua veste imbiancata. La coppia è stata vista sulle piste del Grostè e immortalata al Rifugio Boch dove ha pranzato con amici e parenti. Poi, lo scatto nella Spa in cui l’influencer e il rapper si scambiano un tenero bacio sulle labbra e Chiara, per scaldare l’atmosfera in vista di Capodanno, sceglie di non indossare la parte sopra del costume. Continua dopo la foto











Insomma, neve, caminetti scoppiettanti e hotel di lusso sono le tre parole chiave per godersi le festività da veri Vip. E, nel caso specifico dei Ferragnez, i due hanno scelto uno dei lussuosissimi resort del comprensorio del parco naturale Adamello Brenta

Ti potrebbe interessare: Simone Cristicchi: chi è la moglie Sara, insieme da 10 anni. Amore senza ‘chiacchiere’