Diletta Leotta, il Natale è bollente: bagno da infarto in piscina

Le critiche di pezzi da novante della televisione come Simona Ventura non sembrano scalfire Diletta Leotta. La Ventura, nel dettaglio, l’aveva rimproverata di andare sul campo con vestiti troppo vistosi. Diletta Leotta, come risposta ha scelto il silenzio, o meglio, di fare parlare le immagini. Sul profilo Instagram di Diletta Leotta è apparso un video nelle Storie molto piccante. Il breve filmato mostra la bionda presentatrice in piscina con un’amica altrettanto bella.

Décolleté accarezzato dall’acqua e maxi sorriso per la giovane, che lo scorso anno ha condotto, affiancata da Francesco Facchinetti, la finale della 79ª edizione di Miss Italia su LA7. E cos’ha la 28enne da invidiare alle aspiranti Miss? Proprio nulla. È in magnifica forma, video superlativo. Qualche minuto fa sempre sull’account di Diletta Leotta è stato pubblicato uno scatto nuovo che mostra la conduttrice in aereo pronta per tornare a casa e festeggiare il Natale con i suoi cari. Cappello con visiera, maglietta e jeans per la giovane, che ha scelto di viaggiare comoda. Continua dopo la foto

















Quasi 70mila like e decine di complimenti anche in questo caso per il post della bella presentatrice sportiva: «Sei una fata», «Bellissima», «Meravigliosa» solo per citarne qualcuno. Un periodo stupendo per Diletta Leotta: la liason con Daniele Scardina va a gonfie vele. A meno di un mese dalla loro vacanza d’amore alle Maldive, i due si sono ritrovati a Milano, dove il pugile è arrivato quasi a sorpresa, per trascorrere qualche istante con lei. Continua dopo la foto















La coppia è stata beccata dai paparazzi del settimanale “Chi“, in edicola martedì 24 dicembre. «È una storia importante. Abbiamo iniziato piano questa storia, stando attenti a non enfatizzarla, ma ora è diventata importante, inutile negarlo. Ha riempito il senso di vuoto che avevo dentro», ha ammesso lui. Diletta Leotta nasce a Catania il 16 agosto del 1991. Continua dopo la foto











Dopo essersi diplomata al liceo scientifico a indirizzo linguistico, si iscrive all’università alla facoltà di giurisprudenza (alla Luiss). Nel frattempo intraprende la carriera televisiva. Per cinque anni compare come “meteorina” nel corso delle previsioni del tempo in onda su SkyTg24.

