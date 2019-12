Lascia le Iene! Duro colpo per i fan della trasmissione che non riescono ancora a credere che uno dei volti più amati dello show se ne vada. Parliamo di Giulio Golia, giornalista storico del programma che ha deciso di togliere la giacca da “iena”. “Per un pochino lascerò a casa la mia seconda pelle, la divisa da Iene che oramai mi accompagna da più di 20 anni. Grazie a tutti per l’affetto e la stima che ci dimostrate sempre”, ha scritto Giulio Golia su Facebook. “Sentiremo la tua mancanza”, “Ma come?”

sono alcuni dei commenti che compaiono sotto al post di Golia. Insomma, il suo messaggio ha scatenato il putiferio. Come è possibile che, così, di punto in bianco, Giulio Golia decida di lasciare lo show che lo ha reso celebre? Il pubblico non può crederci. Sembra impossibile. E infatti lo è. Perché quello di Giulio Golia non è un addio ma un arrivederci. Perché Giulio Golia lascia la divisa delle Iene solo per le feste!

















Insomma, il suo messaggio era solo un modo per augurare buone feste al suo pubblico e al pubblico del programma. Anche perché nel suo messaggio compariva l'hashtag #civediamoagennaio. Solo che, lì per lì, il pubblico non ha capito e si è lasciato trasportare dalla malinconia. Quindi tutto a posto: si tratta di un arrivederci a dopo le feste, nient'altro. A gennaio, infatti, il conduttore di Torre del Greco tornerà di nuovo a indossare la mitica divisa.















Classe 1970, Giulio Golia ha esordito in tv nel programma "La sai l'ultima?". Dopo aver fatto il barzellettiere, ha iniziato a collaborare con il game show preserale "Tira & molla" di Paolo Bonolis con il quale ha lavorato anche nelle prime edizioni di "Chi ha incastrato Peter Pan?". Dal 1998 inizia la sua collaborazione con Le Iene, che dura ancora oggi. Dopo il caos provocato sal suo post, Giulio Golia ha fatto una precisazione, sempre su Facebook, con un nuovo post.













“Non pensavo di creare tutto questo caos, era solo un modo per dire Auguri ,ci vediamo tra un po’, forse vestito così faccio meno casini – ha scritto a didascalia di due foto che lo ritraggono vestito da Babbo Natale – Grazie sempre per l’affetto che mi dimostrate #auguri #buonnatale #feliznavidad #😘 @redazioneiene”. Insomma, l’equivoco è risolto. E buone feste a tutti!

