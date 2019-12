Benedetta Parodi ha da poco chiuso un’altra edizione di successo di ‘Bake Off Italia’ e in attesa di rivederla in tv tiene aggiornati i suoi tanti fan dal suo profilo Instagram. Sui social la “zia Bene” è attivissima e, da esperta di cucina quale è dà spesso ricette e consigli. Non solo, come molti altri vip pubblica spesso foto del suo privato e, ancora, come spesso accade agli altri volti noti dello spettacolo, finisce tra le polemiche.

Tanto per raccontare l‘ultima, solo pochi giorni fa la sorella di Cristina era stata duramente per uno scatto apparso sul suo affollato profilo Instagram. Nel dettaglio, Benedetta si mostrava mentre era intenta a cucinare su un furgoncino. Una bella e divertente esperienza per lei, ma non tutti i suoi follower hanno gradito… “Cooking in a food-truck” ha scritto a didascalia della foto simpatica ma qualcuno un po’ crudele non ha perso tempo e ha subito commentato duramente. (Continua dopo la foto)

















“È caduta proprio in basso”, è stato il messaggio di un hater. E un altro: “Forse con il cibo da strada la grande chef, se la cava meglio…”. Commenti cattivi che inevitabilmente hanno dato fastidio ai sostenitori di Benedetta che l’hanno prontamente difesa. “Poco educato…… ma se ti sta antipatica non scrivere… Nessuno ti obbliga…” ha scritto per esempio uno dei tanti fan. (Continua dopo la foto)















Il nuovo attacco, invece, ha poco a che fare con la cucina. O meglio, anche questa volta Benedetta Parodi si lascia immortalare mentre si dà da fare ai fornelli ma è stata presa di mira per il suo fisico e non per le sue ricette. La moglie di Fabio Caressa ha condiviso una foto che la ritrae intenta a tagliare il tacchino ma ad avviso di alcuni utenti è troppo magra. (Continua dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Chi vuole il tacchino? Un post condiviso da Benedetta Parodi (@ziabene) in data: 21 Dic 2019 alle ore 1:22 PST



Naturalmente non sono mancati i complimenti e i messaggi di chi si chiede come faccia a restare così in forma nonostante la sua passione per la cucina e i manicaretti, ma non sono mancati commenti come “Magra da paura” “Magrissima, spero non sia anoressica” o “Mangiati un panino al prosciutto!”. Era successo anche l’estate scorsa, quando anche il marito di Benedetta era stato criticato per l’eccessiva magrezza sotto alla foto di coppia con la ‘zia Bene’.

