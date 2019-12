Non sarà un Natale facile per Romina Power. La cantante ed ex moglie di Al Bano Carrisi ha subito una grave perdita e affronta queste feste con un bel po’ di tristezza. Da poco è venuta a a mancare Jolanda Carrisi, la madre di Al Bano a cui Romina era molto legata. E ora un altro lutto tremendo le sconvolge le festività. Nessun familiare è venuto a mancare nella vita di Romina Power, ma un caro amico sì. Un amico storico e fraterno nonché una guida spirituale, questo era Ram Dass per Romina Power.

Ram Dass, buddista che con Romina Power aveva condiviso il percorso spirituale, è stato un guru e psicologo americano, che si è avvicinato a buddismo e induismo negli anni '60 ed è diventato un simbolo e una guida per migliaia di persone. L'uomo, il cui vero nome era Richard Alpert, è venuto a mancare lunedì 23 dicembre. Quando la notizia della sua morte ha iniziato a circolare, c'è stata tanta disperazione tra i seguaci di Ram Dass.

















E ovviamente anche Romina Power ha accusato molto il colpo. I due erano molto legati e Ram Dass era per Romina Power una figura molto importante. "Ram Dass ha lasciato il suo corpo – ha scritto Romina Power su Instagram –Aveva 88 anni. L'ho conosciuto qualche anno fa alle Hawaii durante un ritiro spirituale. Lui era amore. Come il suo maestro Neem Karoli Baba. Che abbia una favorevole reincarnazione 🙏". Parole struggenti con le quali Romina vuole ricordare l'amico.















Sarà un Natale doloroso per Romina che dovrà affrontarlo sapendo che il suo caro amico non c'è più. Nel frattempo negli ultimi giorni è circolata la notizia che Romina Power sarà, insieme all'ex marito Al Bano, uno dei super ospiti della prossima edizione del Festival di Sanremo. "Per me Sanremo è sempre la gara – ha detto Al Bano a Porta a Porta -, il fatto che vai ospite è bello, è un fatto strapositivo ma quando sai di andare in gara si svegliano dentro tutte quelle armi ed emozioni antiche. Così è bello, fai un Sanremo straordinariamente interessante, ma mi manca la gara".









E se dopo la confessione di Al Bano tutti avevano fatto salti di gioia, ora la dichiarazione di Romina mette a freno l’entusiasmo. Intervistata dall’Adnkronos, l’attrice americana ha detto di non voler parlare di Sanremo: “Al momento non rilascio nessuna dichiarazione in merito a Sanremo in quanto, io stessa, non so ancora se ci sarò”.

