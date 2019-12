Nemmeno il tempo di festeggiare il Natale che su Juan Luis Ciano si abbatte una nuova bufera. Come il pubblico sa bene, Uomini e Donne è andato in vacanza. Ogni anno per le feste il dating show di Maria De Filippi va in pausa per qualche giorno: le avventure dei protagonisti del trono over e del trono classico torneranno con l’anno nuovo. Probabilmente subito dopo la Befana.

E a quel punto altrettanto probabilmente, dal momento che ad oggi non sembrano essere state registrate le nuove puntate, il cavaliere che ha stregato Gemma Galgani sarà messo di fronte a nuove, pesantissime accuse. Lo abbiamo lasciato con tutto lo studio contro dopo le segnalazioni arrivate da Armando Incarnato e poi da Gianni Sperti che hanno fatto finire la dama in lacrime. Era talmente scossa e disperata da rifugiarsi dietro le quinte e piangere sulla spalla di Tina Cipollari. (Continua dopo la foto)

















Già qualche settimana fa il mancato coinvolgimento fisico del cavaliere aveva mosso le prime lamentele da parte di Gemma e, di conseguenza, aveva scatenato pubblico, opinionisti e protagonisti dei rispettivi parterre. Poi Armando ha accusato Juan Luis di sentire altre donne tra cui sua sorella sui social e infine Gianni ha parlato di serate. Dunque “business”, come lo definisce sempre Tina, altro che interesse sincero per la dama. (Continua dopo la foto)















Alla segnalazione di Gianni, che parlava di locandine, Juan si era ‘discolpato’ sostenendo di aver fatto solo un favore a un amico molto intimo. E proprio dagli amici ora, come si legge in rete, arriverebbe un altro macigno pesantissimo sulla testa del cavaliere del trono over. “È andato lì per una scommessa, semplicemente questo” è la voce che si sta diffondendo a macchia d’olio in rete. (Continua dopo le foto)











Di prove non ce ne sono, sia chiaro. Ma è altamente probabile che da qui all’inizio del 2020, quando riprenderanno le registrazioni di Uomini e Donne, queste voci saranno approfondite. E chissà che nel frattempo non arrivi un commento da parte del diretto interessato. Gemma, intanto, si consola con una cagnolina. Si chiama Ninetta e l’ha da poco presentata sul suo profilo Instagram.

Gemma Galgani, dopo le lacrime a Uomini e Donne per Juan Luis ritrova il sorriso: “Ho un nuovo amore”