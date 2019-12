È una delle influencer più amate e seguite, Taylor Mega è una bomba di sensualità e bellezza. Di recente Taylor Mega è stata presa di mira dopo aver partecipato al programma di Piero Chiambretti “Cr4 – La Repubblica delle donne” e aver litigato con Antonella Elia. Sempre molto attiva sui social, Taylor Mega non perde occasione per mostrare ai suoi follower le sue curve mozzafiato che fanno perdere la testa a tutti. In questo periodo di feste, Taylor Mega ha condiviso numerosi scatti e varie stories della sua “vacanza” a casa dei genitori in Friuli.

Anche se sembra una donna fatale, Taylor ha un cuore d’oro ed è legatissima alla sua famiglia. Per questo non poteva che passare il Natale in compagnia dei suoi cari. Poco fa Taylor ha postato una foto con la nonna e tutti hanno notato un dettaglio incredibile. Una roba impressionante che non poteva sfuggire. Lo avete notato anche voi? Continua a leggere dopo la foto

















Bella ed elegante, la nonna di Taylor Mega è una signora che non ha lasciato indifferenti i fan della modella e influencer. Tutti hanno notato i loro occhi: sono identici! E questo dimostra che Taylor ha quegli occhi di natura: no, non sono lenti a contatto le sue… E pensare che più volte è stata accusata di aver “truccato” anche il colore dei suoi occhi… No, sono veri. E ora che ha postato questo scatto con la nonna, tutti hanno potuto appurarlo… Continua a leggere dopo la foto















“La nonna. Stessi occhi. Per chi ancora dice che ho le lenti” scrive Taylor Mega a didascalia della storia. Nell’ultimo periodo si è parlato molto di Taylor Mega anche per la sua storia con Erica Piamonte. Ma il loro amore è terminato quando Taylor Mega è stata beccata insieme a un ex corteggiatrice di Uomini e donne, Giorgia Caldarulo. A quel punto la Piamonte e la Mega si sono attaccate sui social. Poi però si sono chiarite. E si è parlato persino di un riavvicinamento. Continua a leggere dopo la foto











Ma è davvero così? Sono tornate insieme? È stata la stessa Taylor a svelare tutto su Instagram rispondendo a una domanda di un follower. Taylor ha detto che Erica “È una bellissima persona e merita il meglio”. Ma non ha specificato se tra loro ci sia ancora qualcosa. Probabilmente no. Ma la sua risposta ha comunque reso felici i fan.

