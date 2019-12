Monica Bellucci, 55 anni e sempre più bella e affascinante. E anche sempre più decisa a stupire i suoi fan, come ha fatto poche ore fa sul suo affollatissimo profilo Instagram. Solo qualche mese fa l’attrice, che sul social ha un seguito pari a quasi 3 milioni di utenti, aveva letteralmente stravolto il suo look danda addio ai suoi bellissimi e lunghissimi capelli lunghi che ha portato per anni.

La Bellucci aveva deciso di rivoluzionare la sua immagine con un taglio netto alla sua chioma e optando per un caschetto squadrato e super sexy che è stato molto apprezzato dal pubblico che, dopo un’iniziale sorpresa, aveva accolto con molto entusiasmo la novità. Succedeva a settembre scorso quando la Bellucci, ospie attesissima alla sfilata primavera-estate 2020 di Dolce & Gabbana, si è presentata alla Milano Fashion Week con il caschetto. (Continua dopo la foto)

















Tailleur bianco con pantalone a vita alta, camicetta nera quasi impalpabile abbinata a un reggiseno a triangolo dello stesso colore e fiocco al collo, occhiali da sole e un paio di open toe color nude a completare l’outfit. Ma chiaramente era stato il taglio di capelli a catalizzare l’attenzione dei presenti. Dopo una vita coi capelli lunghi, Monica Bellucci aveva optato per un caschetto liscio e leggermente bombato. (Continua dopo la foto)















Ora, 3 mesi dopo, un altro nuovo look. Evidentemente, scrive il sito Di Lei, l’attrice si è trovata a suo agio con la nuova immagine, tanto da passare a un taglio ancora più audace. Si è affidata alle mani di John Nollet, un parrucchiere molto quotato in Francia, che cura l’immagine di diverse star d’oltralpe come Juliette Binoche e Leila Bekhti, che per lei ha pensato a un taglio a la garconne. (Continua dopo foto e post)











Monica Bellucci ha poi mostrato la nuova chioma, dunque capelli ancora più corti a incorniciarle il viso dai lineamenti perfetti e con una frangia spettinata che valorizza gli occhi magnetici, sul suo profilo Instagram nel post in cui augura ai suoi quasi 3 milioni di follower buone feste. I like e i commenti sono arrivati a pioggia. Non si contano i cuori e gli “wow” sotto al post. Bella, bellissima con il nuovo look che le dà un’aria sbarazzina.

