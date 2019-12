Uomini e donne è in pausa per le feste natalizie. Come ogni anno, il dating show seguitissimo di Maria De Filippi subisce questo breve stop in vista del Natale ma il pubblico non ha da temere perché i protagonisti del Trono Over e del Trono Classico torneranno a far compagnia ai telespettatori con l’arrivo del nuovo anno. Probabilmente a partire da martedì 7 gennaio.

Finita la pausa natalizia, Maria De Filippi presenterà la nuova tronista, Sara, subentrata al posto di Veronica Burchielli. Ma ritroveremo al centro della scena Giulio Raselli, che abbiamo lasciato ancora diviso tra Giovanna Abate e Giulia D’Urso, e Carlo Pietropoli. E il trono over? L’ultima puntata andata in onda ha visto ancora una volta protagonista Gemma Galgani e non è stata certo una “chiusura in bellezza” per la dama torinese. (Continua dopo la foto)

















Dopo essersi districata a fatica prima tra le provocazioni di Barbara de Santi e Tina Cipollari e poi tra le segnalazioni di Armando Incarnato, che ha fatto pesanti segnalazioni su Juan Luis Ciano, il cavaliere di origine venezuelana che le ha subito rapito il cuore, Gemma è scoppiata a piangere e, udite udite, ha trovato conforto sulla spalla di Tina Cipollari, da sempre sua ‘nemica giurata’. (Continua dopo la foto)















Dopo le accuse di Armando, che sostiene che Juan Luis frequenti altre donne sui social e addirittura abbia contattato sua sorella, e le segnalazioni di Gianni Sperti, a cui è giunta voce di serate ed eventi con protagonista proprio il cavaliere, pare che tra Gemma e il suo spasimante si sia rotto l’idillio. Non sono state ancora registrate le nuove puntate, quindi non sappiamo come andrà a finire, ma dai social scopriamo che in questi giorni Gemma si consola con un nuovo “amore”. (Continua dopo foto e post)











In uno degli ultimi post pubblicati sul suo profilo Instagram, Gemma Galgani si mostra con un’adorabile cagnolina. Si chiama Ninetta: “Questo è il mio momento magico perché sono con Ninetta. Ho un nuovo amore, è lei, un piccolo grande amore”, dice la dama nel video. “Buongiorno, ma cosa c’è di più confortante di un pelosetto, oltre a voi amiche care ed affettuose! Dedicato a Ninetta” è la didascalia. Sotto tanti like e cuoricini. E frecciatine come “I cani e i gatti,non ti tradiscono mai. Il loro amore è senza secondi fini… non come gli uomini”.

Un albero di Natale (vip) esagerato! Ma per i fan è troppo, asfaltata: “Pacchiano come te”