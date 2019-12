“Ci fai morire”. Giulia Salemi da far girare la testa: la scollatura è bollente

Un anno tra alti e bassi quello di Giulia Salemi che, nonostante tutto, non perde il sorriso e la voglia di provocare. Su Instagram, qualche ora fa, Giulia Salemi ha postato un post molto provocante. La giovane indossa un vestito verde corto dalla scollatura profonda. In bella mostra il seno superlativo e le gambe sinuose. Make up impeccabile per l’ex gieffina, che sicura di sé guarda diritto nell’obiettivo. Ben curate anche le mani. Quattro foto che hanno lasciato tutti a bocca aperta tanto sono sensuali. Oltre 15mila “mi piace” e decine di apprezzamenti.

Tra le prime a commentare anche Martina Pinto, che ha postato un eloquente: «Bella», con l'emoticon della faccina degli occhi a cuore. Tantissimi i complimenti per la splendida influencer: «Sei pazzesca», «Bellissima», «Una bambolina meravigliosa», «Wow favolosa», «Che spettacolo», «Una bellezza strepitosa», «Ci fai morire!» solo per citarne alcuni. Insomma un post che ha lasciato il segno e che ha accesso l'entusiasmo dei follower.

















In un'intervista a "Che Donna" Giulia Salemi ha svelato qualcosa in più dei suoi progetti futuri e della sua carriera che procede alla grande. In questi giorni è impegnata in giro per l'Italia a presentare la sua prima collezione in collaborazione con Zuiki: «A settembre ho scelto un outfit per una adv e le mie fiabe mi hanno fatto sentire da subito che era un incontro che avrebbe avuto un futuro pazzesco! Infatti, da subito mi hanno riempito di complimenti e richieste sul brand. Ho capito subito che tra me e Zuiki ci sarebbe stata un'unione troppo power!».















Un'esperienza che ha reso più solido il rapporto con i fan: «Le mie ragazze, le mie fiabe sono tali di nome e di fatto! Il mio rapporto con loro è fatto di contatti quotidiani ma il tour mi sta facendo un regalo grandissimo: abbracciare, baciare ed ascoltarle tutte dal vivo! Un'emozione pazzesca! Lo devo dire, io ho delle persone meravigliose che mi seguono. L'accoglienza è sempre calorosissima!». Senza sbilanciarsi troppo la giovane ha chiosato: «Sono carica a mille in questo periodo. Ho in mente mille idee e progetti: non mi fermo mica qui…».









Classe 1993, nata a Piacenza da madre iraniana e padre del posto, Giulia Salemi è un noto volto televisivo. La sua carriera inizia nel 2014: quell’anno giunge terza a Miss Italia. Davanti a lei, la siciliana Clarissa Marchese e Sara Nervo, del Veneto. Dopo il liceo a Piacenza, si trasferisce a Milano. Intraprende gli studi di Economia all’Università, ben presto si rende conto che non è la sua strada. Decide così di tentare la strada del mondo dello spettacolo. Diversi sono i flirt che le vengono attribuiti: durante la trasmissione Super Shore conosce Abraham Garcia. Entrambi protagonisti del reality, si frequentano per un po’ di tempo. Inoltre ha avuto delle relazioni con il rapper Marracash, attuale fidanzato di Elodie, e con Andrea Iannone e Filippo Magnini. Lo scorso anno, ha partecipato al Grande Fratello Vip: durante questa esperienza ha conosciuto Francesco Monte. Con lui ha avuto una relazione controversa e durata diversi mesi.

