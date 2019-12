È nata Farah! Grande gioia per la coppia vip che dà il benvenuto alla secondogenita. Fabio Fognini e Flavia Pennetta sono di nuovo genitori. I due tennisti hanno visto per la prima volta la piccola Farah il 23 dicembre alle ore 10.11. A dare la notizia del lieto evento, a pochi giorni dal Natale è Fognini tramite una storia di Instagram. Il tennista ha svelato il nome della bambina, nome che fino all’ultimo era rimasto segreto. Fabio Fognini e la Pennetta non aveva detto nulla del nome, se non che iniziava con la lettera F.

Per mantenere la tradizione della famiglia. Tutti in casa hanno un nome che inizia per F e la piccola Farah non ha infranto le regole di casa Fognini. Il tennista ha svelato che la bimba pesa 3 kg e 160 grammi e che il suo soprannome sarà Mimmi o Mimi. Un bellissimo regalo di Natale per la famiglia che vivrà le feste diversamente dal solito. Che grande gioia! Tutta la famiglia è al settimo cielo per l'arrivo del bebè… Ed è ovvio che sia così.

















Anche il papà di Fabio, Fulvio, ha postato una foto sul suo profilo Instagram. Lo scatto mostra Fognini in sala parto con il volto pieno di felicità. "Ci siamo… quasi!! Forza Flavia!!.. È arrivata Mimiiiiiiiiiiii". "Benvenuta Farah", ha scritto invece la zia Fulvia, sorella del tennista, su Twitter. Un momento d'oro per una coppia d'oro. Dopo Federico (anche lui ha il nome che inizia per F), Flavia e Fabio hanno un'altra grande gioia, la piccola Farah.















Il piccolo Federico era nato nel 2017 a neanche un anno dalle nozze della coppia che sono state celebrate l'11 giugno 2017 a Ostuni, città di origine di Flavia. Tanti gli invitati vip alle loro nozze, per esempio Boris Becker Francesca Schiavone, Roberta Vinci, Sara Errani e Giovanni Malagò. E ora sono diventati quattro! Che felicità! I due hanno scelto un nome molto particolare per la secondogenita. Farah non è un nome che si sente tutti i giorni…









Ma il significato del nome è importante. Farah deriva dalla parola inglese ‘fair’ che vuol dire ‘bella” e che a sua volta potrebbe derivare da una parola ebraica, passata poi in latino come phara, e che ha il significato di “fruttifera”. Ma ci sono anche altre interpretazioni: secondo alcuni Farah deriverebbe dal persiano o dall’arabo e significherebbe “eccellenza”. E c’è anche la versione italiana Fara che festeggia l’onomastico il 3 aprile.

