Belen pazzesca versione natalizia: tutta nuda e con indosso solo un velo (trasparente) rosso

Pazzesca Belen! Eh sì, l’aria natalizia si fa sentire anche a casa Rodriguez dove la bella argentina, a pochi giorni dalla vigilia, tra regali, corse tra i negozi, scelta del menù e ultimi addobbi, praticamente tutti sono alle prese con i preparativi. Anche le star non sono da meno e non hanno perso occasione per mostrare i loro alberi decorati o i maglioni a tema più divertenti dell’anno. Belén Rodriguez, però, ha pensato bene di distinguersi dalla massa, aggiungendo un pizzico di sensualità alle feste. Nelle ultime ore ha postato sui social uno scatto ad alto carico erotico, facendo impazzire i fan e dimostrando per l’ennesima volta di non avere rivali quando si parla di femminilità.

L’argentina si è trasformata in un vero e proprio “pacco di Natale sexy”, posando completamente nuda. Ecco perché dicevamo “pazzesca”! La bellissima showgirl si è infatti lasciata immortalare senza veli di profilo, coperta solo da un enorme tulle rosso, sul seno, in particolare, ha messo più strati di tessuto, così da non rivelare nulla di “scandaloso”. Continua a leggere dopo la foto

















Ha lo sguardo rivolto verso il basso, i capelli legati in una coda di cavallo e un make-up molto marcato con un rossetto rosso fuoco perfetto per le feste. E nella didascalia ha scritto: “Avete finito di incartare i regali di Natale??? Io mi sono portata avanti!”, commentando il look total red con tanto di hashtag #incartataperbene. Continua a leggere dopo la foto















Quale uomo sotto l’albero non vorrebbe trovare un regalo simile? Purtroppo, però, solo il marito Stefano De Martino avrà questa fortuna, tutti gli altri dovranno accontentarsi dello scatto hot condiviso su Instagram. Ci sarà qualche star capace di competere con Belén in fatto di sensualità? Per il momento è lei che si aggiudica il titolo di donna più sexy del Natale 2019. Continua a leggere dopo la foto











La bella argentina per certi versi è un’icona di bellezza e di stile. Migliaia, forse milioni, le donne che vengono ispirate dalla Rodriguez con ogni sua storia, con ogni foto e ogni racconto che fa dei suoi amori: Santiago e Stefano De Martino.

