Nei giorni scorsi si è parlato molto di Giulia Provvedi, la sorella gemella di Silvia. La notizia è arrivata sul profilo Instagram che le sorelle Provvedi condividono, quello de Le Donatella. Tra gli ultimi post non è infatti sfuggito uno scatto di coppia. Il primo di Giulia con Pierluigi Gollini, il fidanzato con cui è da poco tornata insieme.

La cantante e il calciatore hanno trascorso l’estate da single poi il colpo di scena del ritorno di fiamma e ora, per la prima volta, il 24enne e la 26enne tornano a farsi vedere felici e innamorati in pubblico. Due mesi fa la gemella bionda de Le Donatella confermava infatti di aver dato una seconda chance al rapporto con il portiere. Lui le aveva dedicato tenere parole sul social, lei aveva invece raccontato al settimanale ‘Grazia’: “Dopo un periodo di pausa mi sono rifidanzata con Pierluigi Gollini. Con lui ci capiamo, siamo entrambi molto determinati”. (Continua dopo la foto)

















L’occasione della prima foto di coppia dopo il ritorno di fiamma è stata la cena di Natale dell’Atalanta, la squadra di Bergamo in cui milita “il Gollo”, come lo chiamano i tifosi. E sotto alla foto di Instagram che Giulia commenta taggando semplicemente la squadra e scrivendo “Special Christmas dinner” con molte emoticon natalizie, i cuoricini sono arrivati a pioggia. (Continua dopo la foto)















Poco dopo, poi, ecco un altro post. Giulia torna a mostrarsi però con l’inseparabile sorella Silvia e non passa certo inosservato il suo outfit molto ma molto sexy. I fan de Le Donatella sono ormai abituati a vedere le cantanti in versione provocante e, nemmeno a dirlo, anche questo ultimo selfie ha fatto strage di cuori e commenti estasiati. Perché Giulia ha indosso una canottierina bianca attillatissima. (Continua dopo foto e post)











Le gemelle sono in giuria a ‘All Together Now’ e non hanno perso occasione di pubblicizzare la puntata su Instagram. Ma oltre a complimentarsi con entrambe, l’occhio di molti cade su quel top aderente e trasparente indossato da Giulia. Fan in tilt: “Che circonferenze da paura”, “Complimenti a madre natura”, “Così non vale!”, “Tutta salute”, “Mamma mia, ho appena visto il paradiso”.

