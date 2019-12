Sul talento di Elodie non si discute, ma anche sulla sua bellezza. E infatti fan della cantante lanciata da Amici di Maria De Filippi impazziscono sotto a ogni suo post. Elodie è sempre più amata e seguita su Instagram e dopo aver fatto centro in teatro, a Milano, con quel look da dieci e lode nella foto di coppia con Marracash, è tornata a incantare i suoi tanti fan con foto sexy che sono state subito prese d’assalto. Per esempio quella in cui voleva sapere quale fosse la canzone di Natale del cuore dei suoi ammiratori.

Beh, è finita che quasi tutti si sono concentrati sulla sua bellezza e il suo fisico. «La prima canzone di Natale che vi viene in mente? Sto andando a Roma all’evento di Yamamay, se siete in giro…», scriveva lei con indosso un micro top nero, che metteva in evidenza il décolleté e lasciava scoperto l’ombelico, leggings neri e capelli con effetto bagnato. (Continua dopo la foto)

















Pioggia di like e di complimenti immediata: «Bellissima», «Che femmina», «Wow stai benissimo vestita così…», «Che meraviglia che sei…», «Devastante», «Stupenda», solo per citarne qualcuno. Ancora. Pochi giorni fa ha ristupito tutti mostrandosi seduta su un divano con una tazzina di caffè in mano. La spettacolare sottoveste di colore rosso faceva intravedere il suo bel décolleté e anche le gambe in primo piano non sono passate inosservate. (Continua dopo la foto)















Brava, bella e pure glamour. Sempre da Instagram arriva la foto di un look che è subito saltato all’occhio. Già da un po’ Elodie pubblica immagini di shooting che sembrano realizzati per una rivista di moda, in cui appare bellissima ed elegante mentre sfoggia mise di tendenza. Non a caso Elodie è considerata anche un’icona di stile e infatti in uno degli ultimi post si è mostrata con un look di tendenza. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram 💵 x @myss.keta Un post condiviso da Elodie (@elodie) in data: 27 Nov 2019 alle ore 2:13 PST



Nel dettaglio Elodie si è fatta immortalare con un abito che ricorda il dollaro. L’outfit è composto da un minidress strapless drappeggiato sulla gonna, un chiodo in nappa con rever a punta della stessa fantasia, cinta verde accesa con logo sulla fibbia e poi lunghi guanti dorati. L’outfit molto particolare fa parte della collezione Autunno/Inverno 2019-2020 di Moschino di Jeremy Scott. Ma volete sapere i prezzi? Non proprio alla portata di tutti: il vestito costa 2.196 euro, la giacca 1.995 euro, mentre una cintura simile 295 euro. Totale, guanti esclusi, quasi 5mila euro: 4486 per la precisione.

“Siete fuori di testa!”. Serena Enardu, tanta paura: il racconto da brividi dopo aver ripreso fiato