Sta per dare alla luce il suo primo figlio e, fiera del suo corpo anche all’ottavo mese di gravidanza, ha deciso di mostrarsi senza. Stiamo parlando di Ashley Graham, la modella curvy che è l’incarnazione della bellezza e della sicurezza in se stessi. Per Ashley questo è un momento davvero felice: è in attesa del primo figlio dal marito Justin Ervin e sprizza felicità da tutti i pori. La gravidanza l’ha fatta diventare, se possibile, ancora più bella e lei lo sa. Per questo si fa fotografare anche senza veli. Esatto.

Ashley Graham si è fatta immortalare col pancione e senza veli. Al nono mese di gravidanza. E lo ha fatto col sorriso, fiera di sé e del suo corpo. Ormai il pancione di Ashley Graham è davvero grande ma lei non si fa problemi ed è felice di tutto quello che sta accadendo al suo corpo. E negli ultimi giorni, in barba al pancione, ha partecipato all'ultimo shooting fotografico dell'anno. E, sui social, ha mostrato un assaggio…

















Si tratta di scatti davvero bollenti: come si vede dalle foto che la ragazza ha postato su Instagram, Ashley non ha niente indosso. Ed è una bomba di sensualità. E chi lo dice che le donne in dolce attesa non sono sexy? Basta guardare Ashley per cambiare immediatamente idea. La modella è seduta di profilo su uno sgabello, lo sguardo dritto in camera e mani sul petto per coprire il seno. Non c'è niente di volgare anche perché Ashley posa con estrema naturalezza.















Mostrandosi nuda col pancione Ashley ha voluto ancora una volta rendere omaggio al corpo femminile. E di farlo in un momento tanto delicato per una donna, quello della gravidanza. La cosa più bella di tutto questo? A fotografare Ashley Graham in un momento tanto magico della sua vita è stato il marito Justin. Forse per quello lei era così a proprio agio? Senz'altro ha aiutato… Nell'album che la modella ha postato su Instagram c'è scritto quanto segue.









“Le ultime riprese dell’anno con l’amore della mia vita mentre cresce l’amore della nostra vita”. Tantissimi i commenti sotto le foto. Ashley Graham è una grande donna e non smette di dare insegnamenti di autostima a tutte. Dopo questo shooting, però, si riposerà: ha deciso che le ultime settimane prima del parto dovranno essere di solo riposo.

