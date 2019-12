C’è una vip più bella e provocante di Justine Mattera? Forse no, almeno su Instagram. La showgirl e modella americana posta di continuo foto e video sexy, con mise succinte che non lasciano più spazio alla immaginazione, a tal punto che c’è anche chi, tra un like e un altro, domanda: “Ma tuo marito non è geloso?”. È successo sotto a una delle ultime immagini ad altissimo tasso erotico che l’esplosiva Justine ha regalato al suo esercito di fan.

Lo scatto in questione è quello, apparso pochi giorni fa sul suo profilo, in cui si lascia ritrarre con indosso solo un reggiseno nero di pizzo che esalta il suo meraviglioso décolleté e una gonna aderente di pelle che valorizza il fisico esile e asciutto. Sorridente in una foto, più maliziosa in un’altra della stessa serie, in effetti Justine, 48 anni portati divinamente, è “sensualità allo stato puro”, come la definisce un utente. (Continua dopo la foto)

















In generale, neanche a dirlo, i fan di Justine Mattera hanno apprezzato e pure parecchio: in poche ore il post in reggiseno ha raccolto oltre 14mila like e centinaia di complimenti. Ma tornando alla domanda sul marito (Fabrizio Cassata, imprenditore siciliano da cui Justine ha avuto 2 figli) geloso è stata proprio la modella a rispondere lapidaria: “Era con me qua!”. (Continua dopo la foto)















Oggi un nuovo scatto, ancora più hot. “A volte è meglio in bianco e nero” è la didascalia lasciata dalla Mattera sotto alla foto con la vestaglia da cui spunta un seno nudo. La foto, era chiaro, è ‘black&white’ ed è stata scattata su un balcone. Pazzesca Justine in questo scatto in cui, oltre al seno di fuori, ha la bocca aperta e lo sguardo super sensuale. (Continua dopo foto e post)











Anche questa volta la carica di erotismo di Justine Mattera è stata accolta con un’ovazione dai follower. “Sei da amare… non ci sono altre parole… o meglio ci sarebbe ma non la pronuncio … ti lascio immaginare”, “A colori o in bianco e nero sei comunque adorabile”, si legge tra i tanti commenti. E ancora: “Sei pazzesca”, “Sei divina”, “La tetta sbarazzina ha sempre il suo perché.

“In un posto sicuro”. Nadia Toffa e il mistero della tomba: mamma Margherita ne parla solo ora