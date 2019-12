Leone super star: Chiara Ferragni mostra la collezione di scarpe del figlio ed è sconcerto. Quanto costano le sue scarpine

Leone Lucia Ferragni, che bambino fortunato… Il figlio di Chiara Ferragni e Fedez è già una star dei social: i genitori hanno iniziato a postare sue foto appena ha emesso il suo primo vagito e continuano a farlo anche ora. I follower di Chiara e Fedez vedono tutti i progressi del piccolo Leone e li seguono con passione. Una scelta che non tutti approvano, quella di mostrare Leone sui social ma due genitori social come la Ferragni e Fedez non potevano fare altrimenti. La loro, in fondo, è una scelta coerente con le loro vite.

A ogni modo, Leone è una star dei social e un bambino super vestito. Come poteva essere altrimenti d’altronde? Tra l’altro Leone spesso, sulle foto postate dai genitori, piange o fa il broncio e i fan impazziscono di fronte alle sue espressioni divertentissime. Tornando ai vestiti di Leone, il suo guardaroba è degno di una star. E, nonostante abbia poco più di un anno, i suoi abiti e le sue scarpe valgono una fortuna. Continua a leggere dopo la foto

















Il piccolo indossa abiti e scarpe firmate: ovviamente mamma Chiara Ferragni, fissata con la moda, non poteva non divertirsi a vestire anche il suo “bambolotto”. Nelle ultime ore l’influencer ha mostrato fiera la scarpiera del figlio: il piccolo ha una collezione di scarpe incredibile. Che vale un bel po’. Nella sua scarpiera personale Leone ha almeno 45 paia di scarpe tutte all’ultima moda. Tutte costose. Pensate che la collezione di scarpe di Leone vale circa 1.700 euro. Continua a leggere dopo la foto















Vediamo nel dettaglio che scarpe possiede il piccolo: Nike Air da 76 euro, Gazzelle Adidas da 49,95 euro, Vans a stivaletto in bianco e nero da 50 euro, tanto per dirne alcune. Poi Leone ha delle Superga colorate da 49 euro, Yeezy Boost di due colori da 170 euro. Nel suo armadio, per la stagione fredda, non potevano mancare degli stivaletti Ugg da 139,95 euro e dei Moonboot da 95 euro. Insomma, fin qui niente male. Che ne dite? Per l’estate, poi, ha i sandali Hawaianas da 16 euro. Continua a leggere dopo la foto









Visualizza questo post su Instagram Mum and son ❤️ Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: 19 Dic 2019 alle ore 11:05 PST

Visualizza questo post su Instagram 👶🏼❤️🐻 Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: 18 Dic 2019 alle ore 7:53 PST

Ci sono anche scarpe super lusso come i mocassini di Versace che costano 250 euro e le sneaers di fendi da 280 euro. E queste sono solo le scarpe che si vedono… Ne avrà di sicuro anche altre. Per ora, comunque, il totale si aggira sui 1.700 euro. Una cifra da capogiro considerando che sono scarpe che il piccolo userà solo per poco tempo… Mamma Chiara Ferragni è fiera della scarpiera di Leone e l’ha definita “La migliore di tutti i tempi”.

