Se c’è una che sa come alzare, e pure parecchio, la temperatura su Instagram è Elettra Lamborghini. La bella ereditiera e cantante e ora anche protagonista di una serie completamente incentrata sulla sua vita ora in onda su Mtv è ormai nota per le sue provocazioni. Attivissima sui social, Elettra è un fiume in piena. Non ha peli sulla lingua, al massimo piercing, e sbirciando il suo profilo non è raro imbattersi in immagini hot tra post e Storie.

Classe 1994, dopo diversi reality show tra l’Italia e la Spagna, la nipote di Ferruccio Lamborghini, fondatore della nota casa automobilistica, ha esordito in tv con “Riccanza”, sempre su Mtv, e dopo essere stata al timone della prima edizione di “Ex on The Beach Italia” e coach a “The Voice of Italy” ed essersi lanciata nella musica con il brano Pem Pem, che è diventata subito un tormentone, oggi Elettra è una star di Instagram. (Continua dopo la foto)

















Da qualche tempo è felicemente fidanzata con Afrojack e al momento è impegnata nella campagna promozionale per il suo ultimo album, “Twerking Queen” (che è anche il nome della serie tv sulla sua vita di cui parlavamo sopra), in cui compaiono vecchi e nuovi tormentoni tutti spagnoleggianti e su Instagram la Lamborghini non smette di stupire. (Continua dopo la foto)















Anche sul social condivide le sue giornate e nelle ultime ore ha postato tra le sue Storie un momento di relax. L’esplosiva Elettra Lamborghini si è immortalata mentre si lasciava massaggiare in un salone di bellezza. Massaggio che diventa subito bollente nel momento in cui l’ereditiera, sdraiata a pancia in sotto, si riprende il lato B. (Continua dopo le foto)











Nel dettaglio Elettra si è sottoposta a un trattamento con gli ultrasuoni e regalato al suo esercito di quasi 5 milioni di follower immagini hot. Indossa un minuscolo perizoma bianco e in bella vista, oltra al suo lato B esplosivo, anche l’inconfondibile tatuaggio animalier che ha sul gluteo. Insomma, di sicuro il breve filmato in questione non sarà passato inosservato tra i suoi fan adoranti.

