Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sposano. Se la proposta di matrimonio a Uomini e Donne non era andata secondo i piani (di lui), quella successiva, arrivata a sorpresa in un parcheggio, ha avuto un lieto fine. Nello studio del trono over Ida aveva avuto un tentennamento dovuto (ancora) ai soliti problemi.

Con poche parole, e tanto dolore negli occhi, aveva rifiutati l'anello e dichiarato di non essere ancora pronta a fare quel passo col cavaliere conosciuto proprio da Maria De Filippi e con cui ha avuto forse la storia d'amore più travagliata di tutta la storia del programma. Poco dopo, però, la dama ha fatto marcia indietro e, messe da parte le nozze almeno per il momento, ha lasciato UeD con Riccardo per provare a ricostruire solide basi per il loro rapporto. Qualche selfie di coppia e dediche romantiche dopo, è arrivata la seconda proposta di matrimonio.

















Riccardo ha sorpreso la sua Ida in un parcheggio. Lì le ha (ri)dato il famoso anello e, attraverso alcune Storie di Instagram, ha condiviso con i suoi follower quel momento. "Lo vogliamo mettere questo anello? Che dici?", le ha chiesto. E, questa volta, Ida non si è opposta. Commossa e con un sorriso luminosissimo, ha accettato il gioiello. E lui, mentre glielo metteva al dito: "Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, dai!".















Ora non resta che aspettare la data e i fan più sfegatati della coppia non vedono l'ora di conoscerla. Ma non tutti hanno apprezzato questo gesto di Riccardo. Qualcuno ha criticato la coppia perché atti del genere dovrebbero restare intimi e privati invece di essere condivisi col mondo intero. A quel punto il cavaliere si è visto costretto a dare spiegazioni, sempre a mezzo Instagram.











“A quelle pochissime persone che hanno frainteso il gesto dell’anello nelle storie – ha detto Guarnieri in una diretta – volevo dirvi che con voi abbiamo sempre condiviso tutto, sapete praticamente tutto di noi… momenti belli e momenti brutti, e allora perché non condividere questo momento bellissimo? Sì, è vero che potevamo farlo privatamente ma mi è sembrato giusto condividere anche questo con voi”.

