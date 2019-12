Nina Moric completamente nuda: a postare la foto sui social è Fabrizio Corona. Fan in estasi: c’è qualche novità tra i due?

Nina Moric completamente nuda su Instagram. La foto da infarto lascia i fan senza parole. Ma la cosa che fa più caso è che a postare quello scatto bollente è Fabrizio Corona. Cosa? Sì. Fabrizio Corona, forse preso da un momento di nostalgia, ha pubblicato su Instagram uno scatto di Nina Moric tutta nuda con la seguente didascalia: “NINA MORIC.(Mamma di @carlosmariacoronathereal) @ninamoric”. Nina Moric, in quello scatto, è giovanissima e più sexy che mai. Era l’epoca in cui Corona e la Moric stavano insieme…

Quello scatto ha infiammato i fan: Nina è di una bellezza sconvolgente e la cosa non passa certo inosservata. Ma la cosa più clamorosa è un'altra: il fatto che sia stato Fabrizio Corona a pubblicare quella foto non lascia certo indifferenti. Sarà per caso successo qualcosa tra di loro? Qualche fan se lo è chiesto. "Bellissima", "Splendida", "Ma che bellezza" sono alcuni dei commenti che appaiono sotto la foto.

















Comunque no, tra i due non c'è niente. Ma quella foto postata da Fabrizio Corona è la dimostrazione del fatto che tra lui e Nina Moric, ormai, i rapporti sono sereni. Fabrizio e Nina si sono separati nel 2007 e all'inizio le cose tra loro non sono state proprio tranquille. La loro separazione è stata a colpi di frecciatine e battaglie legali anche per la custodia del figlio. Ora, però, la guerra è finita. E i due sembrano vivere in pace.















Sembra che finalmente i due siano riusciti a trovare l'armonia. Lo hanno fatto senza dubbio per amore del figlio Carlos Maria che finalmente può respirare aria di serenità. Negli ultimi giorni si era parlato di Nina Moric per via della sua assenza dai social. Nina ha scritto: "Sono ai domiciliari" e la sua affermazione è sembrata un'esternazione che sembrava alludere a quanto stabilito dal giudice del Tribunale di Sorveglianza di Milano per Fabrizio Corona.









Visualizza questo post su Instagram NINA MORIC.(Mamma di @carlosmariacoronathereal) @ninamoric Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal) in data: 18 Dic 2019 alle ore 2:49 PST

Il Tribunale ha concesso a Fabrizio Corona il differimento della pena -nella “forma umanitaria”- da scontare ai “domiciliari”, in un istituto di cura. Quell’espressione di Nina Moric è sembrato un modo della showgirl di manifestare il dolore per quanto deciso dai giudici per il suo ex marito. Secondo il giudice del Tribunale di Sorveglianza di Milano Simone Luerti, la “condizione psichiatrica borderline” di Corona è peggiorata. Da qui la decisione di farlo uscire da San Vittore il 6 dicembre per fargli scontare in altro modo la sua pena.

