Elettra Lamborghini non smette mai di stupire. Classe 1994, dopo diversi reality show tra l’Italia e la Spagna, la nipote di Ferruccio Lamborghini, fondatore della nota casa automobilistica, ha fatto il suo debutto musicale nel 2018 con la canzone Pem Pem, che è diventata subito un tormentone.

Da qualche tempo è felicemente fidanzata con Afrojack e al momento è impegnata nella campagna promozionale per il suo ultimo album, “Twerking Queen”, in cui compaiono vecchi e nuovi tormentoni tutti spagnoleggianti, come Pem Pem, ma anche Tocame e Mala. “Twerking Queen” è anche il titolo della serie che ha da poco debuttato su Mtv e racconta la sua vita e la sua carriera. A 3 anni dal suo esordio sulla scena televisiva italiana con “Riccanza2 e dopo essere stata al timone della prima edizione di “Ex on The Beach Italia2, Elettra è infatti la protagonista assoluta di una serie inedita completamente incentrata sulla sua vita. (Continua dopo la foto)

















Serie che naturalmente Elettra sponsorizza su Instagram, dove conta un esercito di quasi 5 milioni di fan e dove è solita condividere anche i momenti della sua quotidianità, tra outfit esagerati, foto super sexy in cui mostra le sue curve esplosive e continui cambi look. I suoi follower sono ormai abituati ai suoi “colpi di testa”. Recentemente è passata dalle treccine alla chioma lunga e bionda, per poi tornare mora. (Continua dopo la foto)















Proprio ultimamente Elettra aveva detto addio alla sua lunga chioma di capelli neri optando per una tinta bionda e, soprattutto, per un taglio cortissimo. Così non si era mai vista prima, tra l’altro, a rendere quelle Stories ancora più ‘interessanti’, ci aveva pensato l’accappatoio semi aperto indossato nel filmato. Ma con l’ultimo cambio look è risultata davvero irriconoscibile. (Continua dopo le foto)











Qualche giorno fa, sempre tra le Storie di Instagram, Elettra Lamborghini ha condiviso alcuni vecchi video girati nel backstage dell’ultimo tour e in uno in particolare eccola indossare un body bianco con sopra una mini t-shirt in rosa. Ma è stata l’acconciatura ad aver attirato più attenzione anche perché sembra davvero un’altra persona: capelli lunghi e lisci ma bianchi. Un look estremo ma anche temporaneo. In quell’occasione Elettra si era limitata a indossare una parrucca per rendere ogni giorno diverso il suo show ma non ci sarebbe certo da stupirsi se tingesse i suoi capelli di bianco.

