“Gambe più grosse…”. Karina Cascella, la foto che infiamma: intimo e vestaglia trasparente, si vede tutto

Karina Cascella mozzafiato. La bella opinionista di Barbara D’Urso si è mostrata super sexy su Instagram e ha lasciato i suoi fan senza parole. Karina Cascella è un personaggio particolare: o la ami o la odi. Karina è una donna senza peli sulla lingua che dice sempre ciò che pensa. E questo non piace a tutti, anzi, la sua sfacciataggine a volte dà fastidio. E infatti spesso Karina Cascella si scontra con altri personaggi della tv. È una donna forte e vuole far valere le sue opinioni.

Ma Karina Cascella è anche altro: è bellezza, sensualità, malizia e voglia di apparire. E infatti la Cascella si mostra spesso in tutta la sua bellezza su Instagram. Ama tenersi in contatto con i fan e lo fa quasi quotidianamente postando storie e foto delle sue giornate e del suo fisico (bestiale). L’ultima foto che Karina ha postato in rete ha steso tutti. Karina è più sexy che mai e non si può restare indifferenti di fronte a quello scatto. Continua a leggere dopo la foto

















Ma come si è mostrata la Cascella? Con le forme esplosive bene in mostra. L’opinionista di Barbara D’Urso si è fatta immortalare con una vestaglia trasparente che mette in mostra il suo corpo in intimi. Quella vestaglia è come se non ci fosse. E si vede tutto. Ovviamente la foto non è passata inosservata, anzi, ha mandato in tilt i fan che non potevano credere ai loro occhi. “Milano -Capelli lunghi -Gambe più grosse per gli allenamenti -Tette sempre quelle -E pancia? Sempre la stessa🤣mai piatta!” ha scritto Karina a didascalia dello scatto. Continua a leggere dopo la foto















E ancora: “Alcune cose cambiano…altre mai😅 Come chi mi scatta le foto ☺️@lucanoto 🥳”. “Cambia che diventi sempre più bella”, “Bellissima kari e impeccabile come sempre”, “E che tette aggiungerei”, “Bellissima”, “Mamma mia” sono alcuni dei commenti che compaiono sotto al post. Karina Cascella ha fatto centro e infiammato gli animi dei suoi ammiratori che pendono dalle sue labbra. “Se quella è pancia” commenta qualcuno… In effetti Karina si lamenta della pancia ma… Continua a leggere dopo la foto











A ogni modo quella foto ha scatenato le fantasie dei fan. Oltre alla vestaglia che lascia intravedere l’intimo, anche l’intimo stesso è trasparente… Sia il reggiseno che gli slip mettono in mostra un bel po’. Forse troppo? L’incidente bollente è dietro l’angolo ma, per il dispiacere dei fan, non succede proprio niente…

