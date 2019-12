Abbiamo conosciuto Ludovica Valli a Uomini e Donne. Sono passati anni e oggi la sorella di Beatrice è un’influencer molto seguita. La Valli utilizza Instagram per sentirsi più vicina ai suoi follower, a cui regala spesso consigli di bellezza e look da urlo ma anche istantanee della sua vita privata e, spesso e volentieri, sono immagini sexy che mostrano il suo corpo da urlo.

Insomma, come molti altri volti noti anche Ludovica usa i social per raccontare la sua vita quotidiana, gli impegni e le vacanze. Poco tempo fa, per esempio, la bella Ludovica è stata alle Maldive dove ha pensato bene di prendere il sole in topless e di condividere questa esperienza con i suoi follower. L’influencer ha quindi pubblicato così sul suo profilo social tre foto una più mozzafiato dell’altra. In tutti e tre gli scatti Valentina è sdraiata sulla sabbia bianca con indosso solo la mutandina del bikini. (Continua dopo la foto)

















In quelle foto che hanno fatto girare la testa a parecchi il décolleté esplosivo è nascosto soltanto dalle sue braccia strette al petto, i capelli scompigliati dal vento e il suo bellisismo sorriso. I complimenti sono arrivati a pioggia: «Sei bellissima Ludovica», «La playa es bonita, pero la modelo es hermosa (La spiaggia è bella, ma la modella è bellissima)». (Continua dopo la foto)















Ancora: «Sei la perfezione». «Un vero capolavoro!» e «Che sirenetta!». Insomma, non c’è bisogno di aggiungere che ogni post hot della Valli fa ‘boom’ di like e di commenti. Ma Ludovica sa alzare la temperatura anche andando semplicemente in palestra per allenare il suo fisico. Come? Facile: ‘dimenticando’ il reggiseno a casa e pubblicando le foto del work out su Instagram. (Continua dopo le foto)











Come molte altre vip anche Ludovica Valli usa Instagram per rendere partecipi i suoi follower degli allenamenti che svolge quotidianamente per tenersi in forma. E lo ha fatto anche qualche ora fa, quando si è mostrata con leggings neri performanti e una canottiera grigia molto attillata. Sotto però non aveva la biancheria intima e con l’allenamento la canotta si è bagnata mostrando il suo seno esplosivo. I suoi fan saranno andati in visibilio, è certo.

