Tina Cipollari, stop alle voci: è proprio il fidanzato a rompere il silenzio

Sono giorni che il gossip non parla d’altro: Tina Cipollari è in crisi con il fidanzato, Vincenzo Ferrara? Il rumor è esploso dopo il malore accusato dall’ex marito della Vamp di Uomini e Donne, Kikò Nalli. Così negli ultimi tempi sono iniziate a circolare voci su un addio fra l’opinionista e il ristoratore fiorentino a cui è legata da quasi due anni e con cui si parlava addirittura di matrimonio.

Tra i due l’amore è sbocciato lontano dai riflettori, poco dopo il divorzio di Tina da Kikò. Solo qualche tempo fa la Cipollari aveva affermato di essere molto innamorata del suo Vincenzo e, fra un viaggio a Firenze e l’altro, aveva anche rivelato di sognare le nozze. Ma secondo alcune indiscrezioni che hanno presto fatto il giro della rete, le cose sarebbero cambiate dopo il malore di Kikò. (Continua dopo la foto)

















L’hair stylist ed ex gieffino con cui Tina ha vissuto un amore lungo oltre 10 anni era stato ricoverato in ospedale per un sospetto infarto. I controlli hanno poi stabilito che si trattava semplicemente di un aumento della pressione dovuto allo stress come confermato dallo stesso Kikò. Ma in quel frangente fonti vicine alla Cipollari riferiscono che questo avrebbe portato la Vamp a riavvicinarsi a lui, rendendo più sporadiche le visite al fidanzato toscano. (Continua dopo la foto)















Da qui le voci di crisi. E la mancata smentita dei diretti interessati ha ulteriormente fatto crescere il chiacchiericcio che vedeva la relazione in balia di una burrasca sentimentale. Addirittura qualcuno ha parlato di storia giunta al capolinea tra Tina e Vincenzo. Ma non è così perché ora il ristoratore ha rotto il silenzio su Instagram fugando ogni dubbio circa la storia con la nota opinionista di UeD. (Continua dopo le foto)











Il ristoratore fiorentino ha postato uno scatto in cui sorride insieme alla Cipollari. La coppia sembra molto felice e accanto all’immagine appare la scritta: “Love”. Un modo per smentire la crisi e svelare un amore che è ancora molto forte? Così pare. Se il legame fra Kikò e Tina resta forte anche grazie anche ai tre figli Mattias, Francesco e Gianluca, ad oggi con Vincenzo non sembra proprio esserci la burrasca di cui si vociferava nei giorni scorsi.

